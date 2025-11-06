Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która wprowadza centralny system elektronicznej rejestracji w publicznej ochronie zdrowia – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Dzięki zmianom, na wizytę do lekarza będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta, a także tradycyjnie – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Centralna e-rejestracja w publicznej ochronie zdrowia – prezydent podpisał nowelizację ustawy / Arkadiusz Ziółek / East News

Prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą centralny system e-rejestracji w publicznej ochronie zdrowia.

Na wizytę będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta lub tradycyjnymi metodami, a pacjenci trafią do wspólnej kolejki oczekujących.

Od 2026 roku system obejmie wybrane świadczenia, a do końca 2029 roku ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Wspólna kolejka i centralny wykaz oczekujących

Nowy system umożliwi pacjentom wybór preferowanego terminu, miejsca wizyty oraz lekarza. System sam zaproponuje najbliższą możliwą datę wizyty.

Będzie ona przydzielana według kolejności zgłoszeń, kategorii medycznej i uprawnień pacjenta. Wprowadzona zostanie wspólna kolejka oczekujących na świadczenia, a w przypadku braku wolnych terminów - pacjent trafi do centralnego wykazu oczekujących, w którym pozostanie do czasu pojawienia się wolnego terminu.

Stopniowe wdrażanie systemu

Od 2026 roku e-rejestracja obejmie świadczenia z zakresu kardiologii oraz profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Zakres usług będzie stopniowo rozszerzany na inne świadczenia opieki zdrowotnej.

Do końca czerwca placówki medyczne będą miały czas na wdrożenie systemu, a od lipca 2026 r. korzystanie z centralnej rejestracji stanie się obowiązkowe dla wybranych świadczeń. Docelowo, od 31 grudnia 2029 roku, wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mają być objęte centralną e-rejestracją.