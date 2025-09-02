53-letni mieszkaniec powiatu rawickiego został tymczasowo aresztowany po tym, jak oddał kilkanaście strzałów z broni pneumatycznej w kierunku osób wychodzących z zakładu pracy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.
Choć do zdarzenia doszło 29 sierpnia, to rawiccy policjanci poinformowali o nim dopiero we wtorek. Tego dnia, pod koniec ubiegłego miesiąca, ok. godz. 15:00, dyżurny miejscowej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który - siedząc w zaparkowanym samochodzie - strzelał z broni pneumatycznej w kierunku osób wychodzących z zakładu pracy.
Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.
Jak ustalili funkcjonariusze, 53-latek oddał kilkanaście strzałów, a jego głównym celem była kobieta, pracująca w jednej z rawickich firm. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Sprawca został zatrzymany na miejscu. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz narażenia osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ponadto okazało się, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości - badanie wykazało niemal 2,5 promila alkoholu we krwi.
Decyzją sądu 53-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.