53-letni mieszkaniec powiatu rawickiego został tymczasowo aresztowany po tym, jak oddał kilkanaście strzałów z broni pneumatycznej w kierunku osób wychodzących z zakładu pracy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Zatrzymany 53-latek, prowadzony przez policjantów / KPP Rawicz /

Choć do zdarzenia doszło 29 sierpnia, to rawiccy policjanci poinformowali o nim dopiero we wtorek. Tego dnia, pod koniec ubiegłego miesiąca, ok. godz. 15:00, dyżurny miejscowej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który - siedząc w zaparkowanym samochodzie - strzelał z broni pneumatycznej w kierunku osób wychodzących z zakładu pracy.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Jak ustalili funkcjonariusze, 53-latek oddał kilkanaście strzałów, a jego głównym celem była kobieta, pracująca w jednej z rawickich firm. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Sprawca został zatrzymany na miejscu. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz narażenia osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ponadto okazało się, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości - badanie wykazało niemal 2,5 promila alkoholu we krwi.

Decyzją sądu 53-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.