Do 8 lat więzienia grozi 17-letniemu kierowcy bmw, który potrącił pieszego w Posadzie Górnej na Podkarpaciu. Nastoletni kierowca uciekł z miejsca wypadku.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Krosno / Policja

Rozpędzone BMW uderzyło w pieszego stojącego na chodniku w Posadzie Górnej w niedzielę wieczorem. 58-latek trafił do szpitala w Krośnie z poważnymi obrażeniami. Na zdjęciach widać, że samochód zdemolował wiatę przystankową.

17-letni kierowca nie udzielił pomocy rannemu i uciekł z miejsca wypadku. Policjantom udało się go zatrzymać m.in. dzięki zeznaniom świadków i nagraniom z monitoringu.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Krosno / Policja

Policjanci ustalili, że w momencie wypadku 17-latek przewoził troje pasażerów. Wszyscy byli trzeźwi.

Nastoletni kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.