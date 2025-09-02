Próba ucieczki przez polsko-ukraińską granicę zakończyła się fiaskiem. 21-letni obywatel Niemiec, poszukiwany za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, został zatrzymany w Medyce przez funkcjonariuszy straży granicznej. Mężczyzna próbował wyjechać z Polski, podszywając się pod swojego brata.

21-letni Niemiec w rękach funkcjonariuszy podkarpackiej straży granicznej / Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej /

Do zatrzymania doszło w poniedziałek na przejściu granicznym w Medyce (woj. podkarpackie). Podczas kontroli wyjazdowej funkcjonariusze straży granicznej nabrali podejrzeń co do tożsamości młodego Niemca. Szybko ustalili, że 21-latek posłużył się paszportem swojego starszego brata, licząc na to, że jego podobieństwo pozwoli mu na uniknięcie odpowiedzialności.

Okazało się, że prawdziwe dane kontrolowanego mężczyzny figurują w międzynarodowej bazie poszukiwawczej SIS. Niemieckie organy ścigania wydały za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Jest on podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, będąc pod wpływem alkoholu, oraz o ucieczkę z miejsca zdarzenia. Za te przestępstwa grozi mu co najmniej 20 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany przyznał się do wykorzystania dokumentu brata. Po przesłuchaniu został doprowadzony do prokuratury i sądu, który zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Wkrótce do sądu trafi akt oskarżenia.

Zatrzymany 21-letni Niemiec / Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej /

Funkcjonariusze SG dokonali licznych zatrzymań

Podkarpaccy strażnicy graniczni poinformowali, że od początku br. zatrzymali już ponad 130 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania, w tym groźnych przestępców ściganych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu.