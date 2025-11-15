Na drodze krajowej nr 35 w Pszennie na Dolnym Śląsku doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Ciągnik rolniczy spadł z mostu nad rzeką Piławą. Na szczęście kierowcy nic się nie stało.

Wypadek miał miejsce na drodze krajowej nr 35 w Pszennie (Dolny Śląsk).

Ciągnik rolniczy spadł z mostu nad rzeką Piławą.

Kierowca pojazdu nie odniósł obrażeń.

W sobotę, 15 listopada, na drodze krajowej nr 35 w Pszennie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Ciągnik rolniczy z nieustalonych przyczyn spadł z mostu nad rzeką Piławą.

Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziła je też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Kierowca bez obrażeń

Według przekazanych informacji, kierowcy ciągnika nic się nie stało. Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu zdarzenia.

Do zdarzenia doszło około południa. Drogowcy wskazują, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.