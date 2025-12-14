Po tragicznym ataku na społeczność żydowską w Sydney władze Londynu, Paryża, Berlina i Nowego Jorku zdecydowały się na wzmocnienie ochrony podczas obchodów Chanuki. Służby bezpieczeństwa w tych miastach wprowadziły dodatkowe środki ostrożności, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom uroczystości.

/ Shutterstock

Atak terrorystyczny na społeczność żydowską w Sydney - 16 ofiar śmiertelnych, 40 rannych.

Londyn, Paryż, Berlin i Nowy Jork wprowadzają zaostrzone środki bezpieczeństwa podczas Chanuki.

Policja w Berlinie wzmacnia ochronę wokół Bramy Brandenburskiej.

Nowy Jork zwiększa liczbę patroli przy synagogach.

Francuskie władze apelują o dodatkową ochronę żydowskich miejsc kultu.

Londyńska policja intensyfikuje patrole i współpracuje ze społecznością żydowską.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W niedzielę na plaży Bondi w Sydney doszło do brutalnego ataku na zgromadzoną tam społeczność żydowską. Co najmniej dwóch uzbrojonych napastników otworzyło ogień do uczestników obchodów Chanuki. W wyniku zamachu zginęło 16 osób, a 40 zostało rannych. Australijskie służby zakwalifikowały zdarzenie jako akt terrorystyczny.

Berlin: Wzmożone patrole przy Bramie Brandenburskiej

W odpowiedzi na wydarzenia w Australii niemiecka policja ogłosiła zaostrzenie środków bezpieczeństwa w centrum Berlina, zwłaszcza wokół Bramy Brandenburskiej, gdzie ustawiona jest duża menora z okazji Chanuki. Policja zapowiedziała utrzymanie silnej obecności funkcjonariuszy podczas uroczystości.

Nowy Jork: Podwójna liczba funkcjonariuszy przy synagogach

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams poinformował o wprowadzeniu dodatkowej ochrony podczas obchodów Chanuki w synagogach na terenie całego miasta. Przed nowojorską Synagogą Centralną liczba uzbrojonych funkcjonariuszy została podwojona.

Londyn i Paryż: Dodatkowe środki ostrożności

Londyńska policja również zdecydowała się na zwiększenie obecności na ulicach oraz dodatkowe patrole w miejscach związanych ze społecznością żydowską. Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez zaapelował do władz lokalnych o wzmocnienie ochrony wokół żydowskich miejsc kultu w okresie od 14 do 22 grudnia, szczególnie podczas wydarzeń gromadzących tłumy.

Apel o czujność i współpracę

Władze wszystkich czterech miast podkreślają, że choć nie ma bezpośrednich sygnałów o zagrożeniu, podjęte działania mają charakter prewencyjny. Służby pozostają w stałym kontakcie ze społecznością żydowską, by zapewnić jej bezpieczeństwo podczas świątecznych uroczystości.