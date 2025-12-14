Po tragicznym ataku na społeczność żydowską w Sydney władze Londynu, Paryża, Berlina i Nowego Jorku zdecydowały się na wzmocnienie ochrony podczas obchodów Chanuki. Służby bezpieczeństwa w tych miastach wprowadziły dodatkowe środki ostrożności, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom uroczystości.
- Atak terrorystyczny na społeczność żydowską w Sydney - 16 ofiar śmiertelnych, 40 rannych.
- Londyn, Paryż, Berlin i Nowy Jork wprowadzają zaostrzone środki bezpieczeństwa podczas Chanuki.
- Policja w Berlinie wzmacnia ochronę wokół Bramy Brandenburskiej.
- Nowy Jork zwiększa liczbę patroli przy synagogach.
- Francuskie władze apelują o dodatkową ochronę żydowskich miejsc kultu.
- Londyńska policja intensyfikuje patrole i współpracuje ze społecznością żydowską.
W niedzielę na plaży Bondi w Sydney doszło do brutalnego ataku na zgromadzoną tam społeczność żydowską. Co najmniej dwóch uzbrojonych napastników otworzyło ogień do uczestników obchodów Chanuki. W wyniku zamachu zginęło 16 osób, a 40 zostało rannych. Australijskie służby zakwalifikowały zdarzenie jako akt terrorystyczny.
W odpowiedzi na wydarzenia w Australii niemiecka policja ogłosiła zaostrzenie środków bezpieczeństwa w centrum Berlina, zwłaszcza wokół Bramy Brandenburskiej, gdzie ustawiona jest duża menora z okazji Chanuki. Policja zapowiedziała utrzymanie silnej obecności funkcjonariuszy podczas uroczystości.
Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams poinformował o wprowadzeniu dodatkowej ochrony podczas obchodów Chanuki w synagogach na terenie całego miasta. Przed nowojorską Synagogą Centralną liczba uzbrojonych funkcjonariuszy została podwojona.
Londyńska policja również zdecydowała się na zwiększenie obecności na ulicach oraz dodatkowe patrole w miejscach związanych ze społecznością żydowską. Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez zaapelował do władz lokalnych o wzmocnienie ochrony wokół żydowskich miejsc kultu w okresie od 14 do 22 grudnia, szczególnie podczas wydarzeń gromadzących tłumy.
Władze wszystkich czterech miast podkreślają, że choć nie ma bezpośrednich sygnałów o zagrożeniu, podjęte działania mają charakter prewencyjny. Służby pozostają w stałym kontakcie ze społecznością żydowską, by zapewnić jej bezpieczeństwo podczas świątecznych uroczystości.