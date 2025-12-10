W Pałacu Królewskim we Wrocławiu można zobaczyć wyjątkową wystawę "Tam, gdzie król chodził piechotą", prezentującą ponad 200 historycznych naczyń toaletowych. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Miejskie Wrocławia pozwala zajrzeć do świata dawnych toalet – od bogato zdobionych nocników po królewskie fotele z wbudowanymi pojemnikami.

/ Maciej Kulczyński / PAP

Wystawa opiera się na prywatnej kolekcji liczącej ponad 300 egzemplarzy naczyń toaletowych. W salach Pałacu Królewskiego można zobaczyć około 200 z nich.

Najstarszy zabytek to fotel toaletowy z połowy XVIII wieku, który kształtem przypomina tron. Wśród eksponatów znajdują się również przedmioty pochodzące z dawnego Wrocławia (Breslau), takie jak fotele z wstawianymi nocnikami czy wiadra toaletowe z automatycznym opróżnianiem i spłuczką wodną.



Na wystawie zgromadzono szeroką gamę nocników – ceramicznych, fajansowych, szklanych i porcelanowych.

Wiele z nich to prawdziwe dzieła sztuki, bogato zdobione i misternie wykonane. „Kolekcję uzupełniają zestawy toaletowe – misa i dzban do mycia wzbogacone o wszelkiego rodzaju puzderka na pachnidła i mydelniczki” – podkreślają twórcy ekspozycji.

Unikatowe eksponaty

Wśród najciekawszych eksponatów znalazł się wspomniany wcześniej francuski, obity skórą stołek-bidet z końca XVIII wieku oraz muszla toaletowa z wycieczkowca Lucania. Z nowszych przedmiotów można zobaczyć emaliowany nocnik wyprodukowany w latach 60. w Olkuszu.



Jak podkreślają organizatorzy, nocniki były używane już w starożytnej Grecji i stanowiły powszechne wyposażenie wnętrz aż do XIX wieku. „Naczynie to zniknęło po upowszechnieniu toalet ze spłuczką” – przypominają twórcy wystawy.

Ekspozycję „Tam, gdzie król chodził piechotą” można oglądać w Muzeum Miejskim Wrocławia do lutego 2026 roku.

To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak wyglądały codzienne czynności higieniczne w minionych wiekach i jak zmieniała się kultura korzystania z toalet na przestrzeni lat.