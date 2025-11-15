Trzech obywateli Wielkiej Brytanii zostało skazanych przez krakowski sąd na pięć lat więzienia. Próbowali oni wwieźć do Polski przez lotnisko Kraków Airport po ok. 40 kg marihuany.

Brytyjczycy wpadli na krakowskim lotnisku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Krakowski sąd skazał trzech obywateli Wielkiej Brytanii na pięć lat więzienia za próbę przemytu marihuany przez lotnisko Kraków Airport.

Każdy z mężczyzn próbował wwieźć do Polski około 40 kilogramów narkotyku, ukrytego w bagażach rejestrowanych.

Obywatele Wielkiej Brytanii zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas kontroli na lotnisku w Krakowie-Balicach.

Sąd okręgowy orzekł wobec trzech Brytyjczyków karę po pięć lat pozbawienia wolności, grzywnę, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także nawiązkę na rzecz MONAR-u - poinformował w sobotę Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

W akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła obcokrajowcom, że przywieźli z Tajlandii do portu lotniczego w Krakowie-Balicach znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany.

Mężczyźni byli sukcesywnie zatrzymywani na krakowskim lotnisku podczas kontroli ich bagaży rejestrowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Znaleźli oni w każdej z walizek należących do Brytyjczyków po około 40 kg marihuany.