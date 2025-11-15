Trzech obywateli Wielkiej Brytanii zostało skazanych przez krakowski sąd na pięć lat więzienia. Próbowali oni wwieźć do Polski przez lotnisko Kraków Airport po ok. 40 kg marihuany.

  • Krakowski sąd skazał trzech obywateli Wielkiej Brytanii na pięć lat więzienia za próbę przemytu marihuany przez lotnisko Kraków Airport.
  • Każdy z mężczyzn próbował wwieźć do Polski około 40 kilogramów narkotyku, ukrytego w bagażach rejestrowanych.
  • Obywatele Wielkiej Brytanii zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas kontroli na lotnisku w Krakowie-Balicach.
  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl

Zobacz również:

Sąd okręgowy orzekł wobec trzech Brytyjczyków karę po pięć lat pozbawienia wolności, grzywnę, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także nawiązkę na rzecz MONAR-u - poinformował w sobotę Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

W akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła obcokrajowcom, że przywieźli z Tajlandii do portu lotniczego w Krakowie-Balicach znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany. 

Mężczyźni byli sukcesywnie zatrzymywani na krakowskim lotnisku podczas kontroli ich bagaży rejestrowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Znaleźli oni w każdej z walizek należących do Brytyjczyków po około 40 kg marihuany.