Zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku" pojawiło się w jednym z wpisów na platformie X pod fotografią Karola Nawrockiego z piątkowego meczu Polska - Holandia. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, trwają czynności związane z groźbą wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Polska - Holandia / Piotr Matusewicz / East News

Komenda Stołeczna Policji prowadzi czynności w sprawie wpisu na platformie X, który miał zawierać groźbę wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

W poście zamieszczono zdjęcie z pistoletem oraz podpis "do zobaczenia Karolku", co zostało odebrane jako groźba pod adresem prezydenta.

Wpis został szybko usunięty przez autora.

Usunięty później wpis został zamieszczony w piątek wieczorem przez jednego z użytkowników portalu X.

Była to odpowiedź na post na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia.

Do sprawy odniosła się w sobotę rano komunikacie na X Komenda Stołeczna Policji. Jak czytamy, KSP "niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie". "Pozostają one w toku" - czytamy.

Jak dodano, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.