Policja: Sprawcami zamachu ojciec i syn

Z kolei stacja BBC, powołując się na policję, poinformowała w niedzielę, że zamachowcami byli ojciec i syn. Komisarz policji Nowej Południowej Walii Mal Lanyon potwierdził, że sprawcami ataku był ojciec w wieku 50 lat i jego 24-letni syn. Starszy napastnik został zastrzelony przez policję, młodszy zaś znajduje się w szpitalu w stanie krytycznym, ale stabilnym.

Jak ujawniono, starszy mężczyzna od około 10 lat miał pozwolenie na posiadanie sześciu sztuk broni palnej. Cały ten arsenał został znaleziony na miejscu ataku. Potwierdzono ponadto, że służby znalazły też dwa aktywne, improwizowane ładunki wybuchowe.

Komisarz Lanyon odmówił natomiast odpowiedzi na pytania o motywy, jakimi mieli się kierować napastnicy.

Bohaterska postawa świadka i szybka reakcja służb

Wśród dramatycznych scen, jakie rozegrały się na plaży, szczególnie wyróżnia się postawa 43-letniego Ahmeda al Ahmeda. Mężczyzna zdołał rozbroić jednego z terrorystów, wyrywając mu broń z ręki. Bohater został ranny i obecnie przebywa w szpitalu.