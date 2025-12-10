Poważne obrażenia odniosła 71-latka, pasażerka skody, której 76-letni kierowca nie zauważył czerwonego światła ostrzegającego, nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał wprost pod nadjeżdżającą lokomotywę. Do wypadku, o którym służby poinformowały w środę, doszło na przejeździe kolejowym na ulicy Spokojnej w Polkowicach na Dolnym Śląsku we wtorek.
We wtorek w Polkowicach na przejeździe kolejowym przy ulicy Spokojnej kierowca skody, 76-letni mieszkaniec Polkowic, nie zauważył czerwonego światła przed przejazdem i wjechał wprost pod nadjeżdżającą lokomotywę.
Mężczyźnie na szczęście nic poważnego się nie stało. W gorszym stanie jest natomiast 71-letnia pasażerka, która podróżowała na tylnym siedzeniu.
"Jak wykazało badanie na zawartość alkoholu w organizmie, zarówno maszynista, jak i kierujący samochodem osobowym byli trzeźwi" - poinformował w środę podkom. Przemysław Rybikowski z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.
Służby apelują o roztropność - zwłaszcza na niestrzeżonych przejazdach kolejowych - i instruują, jak należy się zachować:
- zbliżając się do przejazdu kolejowego należy zwolnić oraz wzrokowo i słuchowo upewnić się, że po torach nie zbliża się pociąg,
- w przypadku przejazdów wielotorowych nigdy nie należy wjeżdżać na tory bezpośrednio po przejechaniu pociągu, ale zaczekać, aż pociąg odjedzie na taką odległość, abyśmy mogli stwierdzić, czy po innych torach nie poruszają się inne pociągi,
- na przejazdach kolejowych należy uważać szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności (mgła, zawieja śnieżna, noc),
- dojeżdżając do przejazdu, należy poruszać się z taką prędkością, która umożliwi w razie potrzeby zatrzymanie pojazdu przed torami kolejowym.
- jeżeli przed przejazdem kolejowym widnieje znak pionowy "Stop" (B-20), należy bezwzględnie zatrzymać pojazd, a następnie upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg.