Poważne obrażenia odniosła 71-latka, pasażerka skody, której 76-letni kierowca nie zauważył czerwonego światła ostrzegającego, nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał wprost pod nadjeżdżającą lokomotywę. Do wypadku, o którym służby poinformowały w środę, doszło na przejeździe kolejowym na ulicy Spokojnej w Polkowicach na Dolnym Śląsku we wtorek.

We wtorek w Polkowicach na przejeździe kolejowym przy ulicy Spokojnej kierowca skody, 76-letni mieszkaniec Polkowic, nie zauważył czerwonego światła przed przejazdem i wjechał wprost pod nadjeżdżającą lokomotywę.

Mężczyźnie na szczęście nic poważnego się nie stało. W gorszym stanie jest natomiast 71-letnia pasażerka, która podróżowała na tylnym siedzeniu.

"Jak wykazało badanie na zawartość alkoholu w organizmie, zarówno maszynista, jak i kierujący samochodem osobowym byli trzeźwi" - poinformował w środę podkom. Przemysław Rybikowski z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

O czym koniecznie pamiętać, zbliżając się do torów kolejowych?

Służby apelują o roztropność - zwłaszcza na niestrzeżonych przejazdach kolejowych - i instruują, jak należy się zachować: