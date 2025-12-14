Wypadek autokaru na rondzie Jacka Kuronia w Rzeszowie. 10 osób trafiło do szpitala. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

W niedzielę rano doszło do wypadku autokaru na rondzie Jacka Kuronia w Rzeszowie. Pojazd nie zatrzymał się przed skrzyżowaniem, wjechał na nie z impetem, a następnie przeleciał przez rondo i wylądował po drugiej stronie na pasie zieleni. Kierowcą był obywatel Białorusi.

Autokarem podróżowały 44 osoby.



Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego wypadku. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, kierowca mógł zasnąć lub zasłabnąć.

Autokarem podróżowali turyści, którzy jechali na wycieczkę na Węgry.

Na miejscu wciąż pracuje policja i straż pożarna.








