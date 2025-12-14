Michał Przedlacki z redakcji TVN24 został wybrany Dziennikarzem Roku 2025 w konkursie Grand Press. Podczas niedzielnej gali, która odbyła się w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, nagrodami Grand Press uhonorowano też m.in. Ewę Raczyńską, Marcina Gutowskiego, Rafała Kalukina i Piotra Jaconia. Wśród nominowanych w kategorii news znaleźli się dziennikarze RMF FM: Piotr Bułakowski, Katarzyna Szymańska-Borginon i Krzysztof Zasada.

Poznaliśmy laureatów w konkursie Grand Press 2025 / Piotr Nowak / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Organizatorem 29. edycji konkursu była Fundacja Grand Press. Składa się on z dwóch części: rywalizacji w kategoriach tematycznych Grand Press i konkursu na Dziennikarza Roku. Jury przyznaje nagrody za najlepsze materiały dziennikarskie, a kolegia redakcyjne 75 polskich redakcji wybierały Dziennikarza Roku 2025.

Wśród nominowanych w kategorii News tegorocznej edycji prestiżowego konkursu dziennikarskiego Grand Press znaleźli się dziennikarze RMF FM.

Piotr Bułakowski otrzymał nominację za materiał: "Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia" . Katarzyna Szymańska-Borginon, korespondentka RMF FM w Brukseli, jako pierwsza poinformowała, że "Polska zostanie zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń" . Krzysztof Zasada został nominowany na cykl materiałów o zatrzymanym w Polsce Wołodymyrze Ż .

Michał Przedlacki Dziennikarzem Roku

Nagrodę Dziennikarzowi Roku 2025 Michałowi Przedlackiemu z TVN24 wręczała prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska. Dziennikarze to zazwyczaj odważni ludzie. Korespondenci wojenni są wśród nich najodważniejsi, a on łączy odwagę z umiejętnością opowiadania historii tak niesamowitych, że aż trudno nie uznać ich za literacką fikcję. Niestety, to boleśnie realna rzeczywistość - mówiła o Michale Przedlackim.

Dodała, że "jego reportaże z Ukrainy zniewalają, gdyż dysponuje rzadkim darem". Umie słuchać i umie patrzeć. Patrzeć w oczy wojnie bez utraty wrażliwości, wstrząsając widzami, bez epatowania grozą. Jego opowieści o świecie rozdartym przez przemoc opowiedziane są z niezwykłym szacunkiem dla ludzkiej godności. Dzięki temu jego filmy są nie tylko zapisem wojny, lecz także świadectwem życia, które mimo wszystko trwa - oceniła prezeska Fundacji Grand Press.

Laureat tytułu Dziennikarza Roku 2025 odebrał statuetkę i nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych.

W finałowym gronie konkurujących o ten tytuł znaleźli się również: Mariusz Gierszewski (Radio Zet), Michał Janczura (Wirtualna Polska), Zbigniew Parafianowicz (do końca grudnia w "Dzienniku Gazecie Prawnej"), Andrzej Poczobut (dziennikarz więziony przez białoruski reżim), Andrzej Stankiewicz (Onet) i Szymon Jadczak (Wirtualna Polska).

Podczas uroczystości wręczono również nagrody Grand Press za najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne. W kategorii News zwyciężyli Mariusz Gierszewski (Radio Zet) i jego żona Dominika Długosz ("Newsweek") za materiał pt. "Radio Zet ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego".

Kto wyróżniony w kategorii dziennikarstwo śledcze? Oto zwycięzcy

Z kolei nagrodę w kategorii dziennikarstwo śledcze otrzymali Grzegorz Łakomski i Rafał Stangreciak z programu "Czarno na Białym" TVN24+ za cykl "Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie".

Za Reportaż prasowy/internetowy nagrodzono Ewę Raczyńską (Onet), autorkę materiału "'Do końca miałam nadzieję, że urodzę Felka'". Historia Anity w ogniu oskarżeń i komentarzy".

Nagrodę w kategorii Reportaż i dokument audio odebrał Michał Janczura (Wirtualna Polska, Audioteka) za cykl pt. "Szarlatan". Marcin Gutowski z programu "Czarno na białym" TVN24+ za cykl "Tajemnica korespondencji" został uhonorowany w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo. W kategorii Publicystyka statuetką wyróżniono Rafała Kalukina ("Polityka") za materiał "Gry w przegraną".

Nagrodę w kategorii Wywiad przyznano Piotrowi Jaconiowi z programu "Bez polityki" TVN24+ za rozmowę pt. "Maciej Stuhr: proces żałoby trwał u nas jeszcze za jego życia".

W kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa nagrodę otrzymali: Dorota Niećko, Agata Gumółka, Karol Gruszka i Szymon Starnawski ("Architektura-murator") za materiał "Fest srogi familok: Opowieść o bloku, który jest wielki jak miasto".

Dziennikarstwo lokalne. Znamy zwycięzcę

Laur w kategorii Dziennikarstwo lokalne i regionalne zdobył Piotr Guzim ("O!Polska") za cykl "Papiernia na Politechnice".

Jury w składzie: Marcin Kowalczyk, Roman Kurkiewicz, Weronika Mirowska, Beata Stasińska oraz Małgorzata Szejnert nagrodę za Książkę Reporterską Roku przyznało ex aequo Urszuli Glensk za "Pinezkę. Historie z granicy polsko-białoruskiej" (Wydawnictwo Czarne) i Adamowi Zadwornemu za tom "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku" (Wydawnictwo Czarne).

Nagrodę Czytelników za Książkę Reporterską Roku otrzymała Urszula Glensk za tom za "Pinezkę. Historie z granicy polsko-białoruskiej" (Wydawnictwo Czarne).

Jury w składzie Marek Chądzyński, Maciej Samcik oraz Grzegorz Siemionczyk nagrodą Grand Press Economy dla "dziennikarza wyróżniającego się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych oraz wysoką jakością publikowanych materiałów" uhonorowało Karolinę Wysotę (Money.pl) "za wyjątkową dociekliwość i konsekwencję, dzięki którym potrafi zrozumiale i kompetentnie objaśniać złożone tematy finansowe, rozbierając je 'do kości', z korzyścią dla czytelników".

TVP Info wyróżnione

Jury w składzie Magda Jethon, Jerzy Jurecki oraz Marek Twaróg po raz pierwszy przyznało nagrodę Grand Press Veritas "dla dziennikarek/dziennikarzy i/lub redakcji wyróżniających się wysoką jakością materiałów fact-checkingowych i/lub materiałów dotyczących problemów dezinformacji w przestrzeni publicznej".

Otrzymały ją zespoły redakcyjne "Sprawdzamy" i "Wykrywacz kłamstw" z TVP Info "za rzetelną weryfikację wypowiedzi polityków i pseudoekspertów oraz demaskowanie fałszywych narracji, dzięki czemu "Sprawdzamy"wzmacnia odporność obywateli na manipulację. Za spełnianie misji publicznej i stworzenie pierwszego w Polsce codziennego programu fact-checkingowego "Wykrywacz kłamstw", który natychmiast reaguje na pojawiające się fake newsy".

Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego, którą wyróżniani są dziennikarze sportowi "mający doskonały warsztat dziennikarski, prezentujący elegancję w posługiwaniu się językiem polskim oraz wyróżniający się wysoką kulturą zawodową i osobistą" przyznano Januszowi Pinderze nominowanemu "za bycie niepodważalnym głosem polskiego boksu, imponującą wiedzę wykraczającą poza dyscyplinę, niesłabnącą pasję oraz autorytet, którym cieszy się zarówno w środowisku sportowym, jak i wśród widzów i czytelników".

W jury Grand Press 2025 zasiadali: Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN 24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).