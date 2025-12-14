Co to oznacza dla tej partii? Czy ten wybór przyniesie jej wzrost poparcia w sondażach? Może rozwód Partii Razem z klubem Nowej Lewicy był błędem? Jak ocenia szanse stworzenia wspólnej listy z Lewicą przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący Partii Razem.

/ Piotr Mazur / RMF FM

Marszałek Sejmu zdecydował o niezapraszaniu kół poselskich na posiedzenia Konwentu Seniorów. Czy Włodzimierz Czarzasty toczy walkę z partią Razem? Jak nasz gość ocenia działalność nowego marszałka Sejmu? Zapytamy także o dwa lata rządu Donalda Tuska? Czy jest coś, za co Adrian Zandberg pochwaliłby koalicyjny gabinet?

Jak Partia Razem chce zdobyć poparcie wyborców? Czy trasa "Turbo Polska" to prekampania do wyborów w 2027 roku? Jaki ma pomysł na naprawę sytuacji w służbie zdrowia?

Zapytamy także o wizytę prezydenta Zełenskiego w Polsce. Czy może dojść do przełomu?

