Słoweniec Domen Prevc triumfuje w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Na podium stanęli także Japończycy Ren Nikaido i Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, zajął 20. miejsce.

Domen Prevc okazał się bezkonkurencyjny podczas niedzielnego konkursu Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal. Słoweniec oddał dwa znakomite skoki na odległość 141 metrów i 140,5 metra, co dało mu łączną notę 275,1 pkt. To już czwarte z rzędu zwycięstwo Prevca w zawodach Pucharu Świata i trzynaste w karierze.

Drugie miejsce zajął Ren Nikaido, który skoczył 141 m i 135 m, zdobywając 262,1 pkt. Japończyk stracił do zwycięzcy 13 punktów. Trzeci był jego rodak Ryoyu Kobayashi, który uzyskał 142 m i 133,5 m, co przełożyło się na 261 pkt.

Polacy poza czołówką

Najlepszy z reprezentantów Polski, Piotr Żyła, zakończył rywalizację na 20. miejscu po skokach na 130,5 m i 129 m (221,1 pkt). Tuż za nim uplasował się Paweł Wąsek (132 m i 127 m, 220,7 pkt), a Dawid Kubacki był 28. (129,5 m i 121,5 m, 207,2 pkt).

Do drugiej serii nie awansowali Kamil Stoch (31. miejsce, 128 m, 108,1 pkt), Kacper Tomasiak (32. miejsce, 125,5 m, 107,8 pkt) oraz Maciej Kot (37. miejsce, 126,5 m, 101,4 pkt).