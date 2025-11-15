Krystian Brzeziński, znany jako Jongmen, znalazł się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców Interpolu. Polski raper, który od kilku lat mieszka w Dubaju, jest ścigany w związku z podejrzeniem o handel dużymi ilościami narkotyków. W jednym z najnowszych wywiadów potwierdził, że wystawiono za nim tzw. czerwoną notę.

/ Shutterstock

Krystian Brzeziński, znany jako Jongmen, jest poszukiwany przez Interpol.

Za raperem wystawiono tzw. czerwoną notę - najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań.

Artysta mieszka obecnie w Dubaju i pozostaje poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Raper jest podejrzewany o handel dużymi ilościami narkotyków; pojawiły się też doniesienia o wyłudzeniach VAT, którym jednak zaprzecza.

Interpol wystawia czerwoną notę za Jongmenem

Interpol wystawił czerwoną notę oraz opublikował dane Krystiana Brzezińskiego, znanego szerzej jako Jongmen, na swojej oficjalnej stronie internetowej. Czerwona nota oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest sygnałem dla służb na całym świecie, że dana osoba jest podejrzana o popełnienie poważnych przestępstw, takich jak zabójstwo, rozbój, oszustwo czy handel narkotykami.

/ Interpol /

Jongmen, który od kilku lat mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, potwierdził w rozmowie z serwisem Kryminalna Polska, że jest świadomy wystawienia za nim czerwonej noty. Jak przyznał, w przypadku zatrzymania na terenie Dubaju grozi mu areszt i oczekiwanie na proces ekstradycyjny. Jest ta czerwona nota. Oczywiście jak będę gdziekolwiek zatrzymany tutaj na miejscu, będą musieli skierować mnie do aresztu i tam będę czekał na proces - powiedział raper.

Zarzuty

Według informacji przekazanych przez Interpol Brzeziński jest poszukiwany w związku z handlem dużymi ilościami środków odurzających. W mediach pojawiły się również doniesienia o możliwych wyłudzeniach VAT, jednak sam raper twierdzi, że nie otrzymał żadnych informacji o prowadzeniu takiego postępowania wobec niego w Polsce.

Czerwona nota to międzynarodowy nakaz aresztowania, który umożliwia zatrzymanie poszukiwanej osoby w dowolnym kraju na świecie i wszczęcie procedury ekstradycyjnej. Jest ona wydawana wyłącznie w przypadku najpoważniejszych przestępstw i oznacza, że dana osoba jest uznawana za szczególnie niebezpieczną.