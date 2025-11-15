Krystian Brzeziński, znany jako Jongmen, znalazł się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców Interpolu. Polski raper, który od kilku lat mieszka w Dubaju, jest ścigany w związku z podejrzeniem o handel dużymi ilościami narkotyków. W jednym z najnowszych wywiadów potwierdził, że wystawiono za nim tzw. czerwoną notę.
- Krystian Brzeziński, znany jako Jongmen, jest poszukiwany przez Interpol.
- Za raperem wystawiono tzw. czerwoną notę - najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań.
- Artysta mieszka obecnie w Dubaju i pozostaje poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości.
- Raper jest podejrzewany o handel dużymi ilościami narkotyków; pojawiły się też doniesienia o wyłudzeniach VAT, którym jednak zaprzecza.
Interpol wystawił czerwoną notę oraz opublikował dane Krystiana Brzezińskiego, znanego szerzej jako Jongmen, na swojej oficjalnej stronie internetowej. Czerwona nota oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest sygnałem dla służb na całym świecie, że dana osoba jest podejrzana o popełnienie poważnych przestępstw, takich jak zabójstwo, rozbój, oszustwo czy handel narkotykami.
Jongmen, który od kilku lat mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, potwierdził w rozmowie z serwisem Kryminalna Polska, że jest świadomy wystawienia za nim czerwonej noty. Jak przyznał, w przypadku zatrzymania na terenie Dubaju grozi mu areszt i oczekiwanie na proces ekstradycyjny. Jest ta czerwona nota. Oczywiście jak będę gdziekolwiek zatrzymany tutaj na miejscu, będą musieli skierować mnie do aresztu i tam będę czekał na proces - powiedział raper.
Według informacji przekazanych przez Interpol Brzeziński jest poszukiwany w związku z handlem dużymi ilościami środków odurzających. W mediach pojawiły się również doniesienia o możliwych wyłudzeniach VAT, jednak sam raper twierdzi, że nie otrzymał żadnych informacji o prowadzeniu takiego postępowania wobec niego w Polsce.
Czerwona nota to międzynarodowy nakaz aresztowania, który umożliwia zatrzymanie poszukiwanej osoby w dowolnym kraju na świecie i wszczęcie procedury ekstradycyjnej. Jest ona wydawana wyłącznie w przypadku najpoważniejszych przestępstw i oznacza, że dana osoba jest uznawana za szczególnie niebezpieczną.