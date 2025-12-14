Dlaczego wśród uwolnionych przez białoruski reżim nie znalazł się polsko-białoruski dziennikarz i działacz polonijny Andrzej Poczobut? Co dalej ze sprawą Zbigniewa Ziobry? Czy nowe porozumienie Polski i Ukrainy pozwoli w przyszłości lepiej zapobiegać i zwalczać m.in. akty sabotażu? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, poseł KO / Jakub Rutka / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Białoruski reżim uwolnił 123 więźniów politycznych. Dlaczego wśród nich nie znalazł się polsko-białoruski dziennikarz i działacz polonijny Andrzej Poczobut?

W sobotę 13 grudnia minęły dwa lata od powołania rządu Donalda Tuska. Co udało się zrobić w MSWiA w tym czasie?

Kilka dni temu szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy podpisali umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości, która zastąpi umowę z 1999 r. W rozmowie zapytamy także czy nowe porozumienie Polski i Ukrainy pozwoli w przyszłości lepiej zapobiegać i zwalczać m.in. akty sabotażu?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>