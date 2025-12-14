Prezydent Karol Nawrocki w niedzielę potępił zamach terrorystyczny, który miał miejsce na plaży Bondi w Sydney. Skierował też wyrazy współczucia do rodzin ofiar tego ataku. "Wyrażam pełne potępienie dla zamachu terrorystycznego w Sydney. Wyrazy współczucia kieruję do rodzin ofiar tej niewyobrażalnej zbrodni" - napisał prezydent w serwisie X.
Co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży Bondi. Członkowie australijskiej społeczności żydowskiej obchodzili tam pierwszy dzień święta Chanuki. Zginęło co najmniej 12 osób, w tym jeden z zamachowców. Co najmniej 29 osób zostało rannych. Australijska policja i władze określiły to zdarzenie jako atak terrorystyczny.
