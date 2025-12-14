​Prezydent Karol Nawrocki w niedzielę potępił zamach terrorystyczny, który miał miejsce na plaży Bondi w Sydney. Skierował też wyrazy współczucia do rodzin ofiar tego ataku. "Wyrażam pełne potępienie dla zamachu terrorystycznego w Sydney. Wyrazy współczucia kieruję do rodzin ofiar tej niewyobrażalnej zbrodni" - napisał prezydent w serwisie X.

  • Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Krwawy zamach na plaży w Sydney

Co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży Bondi. Członkowie australijskiej społeczności żydowskiej obchodzili tam pierwszy dzień święta Chanuki. Zginęło co najmniej 12 osób, w tym jeden z zamachowców. Co najmniej 29 osób zostało rannych. Australijska policja i władze określiły to zdarzenie jako atak terrorystyczny. 

Prezydent i premier reagują na wydarzenie w Australii

"Wyrażam pełne potępienie dla zamachu terrorystycznego w Sydney. Wyrazy współczucia kieruję do rodzin ofiar tej niewyobrażalnej zbrodni" - napisał prezydent Nawrocki na X.

W niedzielę kondolencje rodzinom ofiar ataku terrorystycznego na plaży Bondi w Sydney złożył także premier Donald Tusk. Zaznaczył, że antysemityzm, gdziekolwiek się pojawia, prowadzi do aktów przestępczości. "Dziś Polska łączy się z Australią w tym momencie żałoby" - napisał na X szef polskiego rządu. 

Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że zdarzenie na plaży w Sydney było "celowym atakiem na australijskich Żydów w pierwszy dzień Chanuki, który powinien być dniem radości i świętem wiary". W tym trudnym dla naszego narodu momencie, policja i agencje bezpieczeństwa pracują, by ustalić, kto był powiązany z tym aktem przemocy - oświadczył.

Reakcja USA

Stany Zjednoczone "zdecydowanie potępiają" atak, który miał miejsce w niedzielę na plaży Bondi w Sydney - napisał na X sekretarz stanu USA Marco Rubio. Swoje oburzenie wyrazili także m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Netanjahu: Niemoc należy zastąpić działaniem

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w niedzielę, że ostrzegł on swojego australijskiego odpowiednika, że polityka prowadzona w jego kraju podsyca antysemityzm. Szef izraelskiego rządu określił strzelaninę na plaży Bondi jako "morderstwo dokonane z zimną krwią". W jego opinii, antysemityzm "rozprzestrzenia się, gdy przywódcy milczą". 

Należy zastąpić niemoc działaniem - podkreśli Netanjahu. 

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że przed niedzielnym zamachem do rządu Australii docierały liczne sygnały ostrzegawcze. Ocenił, że zostały one zlekceważone. Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami "globalizacji intifady". Dziś te (wezwania) się spełniły - oznajmił szef izraelskiego MSZ. Prezydent Izraela Icchak Hercog wezwał rząd Australii do walki z "ogromną falą antysemityzmu", która - jak powiedział - "nęka australijskie społeczeństwo".