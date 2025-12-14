Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w tragicznym wypadku, do którego doszło w sobotę po południu na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krzywa w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Auto uderzyło tam w drzewo.

Siła uderzenia była ogromna / KMP Legnica / Policja

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę przed godz. 18 na DK 94 w miejscowości Krzywa na Dolnym Śląsku.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem, jadąc z Chojnowa w kierunku Okmian, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Pojazd najprawdopodobniej wpadł w poślizg, kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo.

Siła uderzenia była ogromna. Pojazd został poważnie zniszczony.

Do szpitala trafiły trzy osoby: kierowca i dwóch pasażerów.

Niestety, mimo długiej walki ratowników i lekarzy, kierujący pojazdem zmarł w szpitalu.