Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w tragicznym wypadku, do którego doszło w sobotę po południu na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krzywa w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Auto uderzyło tam w drzewo.
Do tragicznego wypadku doszło w sobotę przed godz. 18 na DK 94 w miejscowości Krzywa na Dolnym Śląsku.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem, jadąc z Chojnowa w kierunku Okmian, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.
Pojazd najprawdopodobniej wpadł w poślizg, kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo.
Siła uderzenia była ogromna. Pojazd został poważnie zniszczony.
Do szpitala trafiły trzy osoby: kierowca i dwóch pasażerów.
Niestety, mimo długiej walki ratowników i lekarzy, kierujący pojazdem zmarł w szpitalu.