Co najmniej 12 osób nie żyje, 29 jest rannych. To najnowsze informacje w sprawie strzelaniny, do której doszło na plaży Bondi w Sydney w Australii. Podczas konferencji prasowej dotyczącej tego aktu terroru premier stanu Nowa Południowa Walia Chris Minns oddał hołd mężczyźnie, który obezwładnił jednego z napastników. Nagranie tych dramatycznych wydarzeń zamieszczamy poniżej.

  • Co najmniej 12 osób zginęło, a 29 zostało rannych w strzelaninie na plaży Bondi w Sydney.
  • Do ataku doszło podczas obchodów żydowskiego święta Chanuka, na plaży było ponad tysiąc osób.
  • Dwaj uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do tłumu.
  • Jeden z napastników został zastrzelony, drugi zatrzymany przez służby.
  • Premier Minns oddał hołd mężczyźnie, który obezwładnił jednego z napastników i uratował życie wielu osób.
  • W sieci pojawiły się nagrania pokazujące dramatyczne sceny z miejsca zdarzenia.
Strzały na plaży w Sydney. Wielu zabitych

To był akt terroru - tak władze Australii mówią o tym, co wydarzyło się w niedzielę na plaży Bondi w Sydney. Dwaj uzbrojeni napastnicy zaczęli strzelać do zgromadzonych tam ludzi. W chwili ataku na plaży było ponad tysiąc osób. Część z nich przybyła, by obchodzić rozpoczęcie żydowskiego święta Chanuka. 

20 minut horroru

Horror na plaży, jak wynika z relacji świadków, trwał ok. 20 minut. Napastnicy strzelali na oślep. Zginęło co najmniej 11 osób. 29 jest rannych. Nie żyje też jeden z napastników. Drugi został zatrzymany.

Ofiar mogło być jednak znacznie więcej. Premier stanu Nowa Południowa Walia Chris Minns podczas konferencji prasowej poświęconej tym wydarzeniom oddał hołd mężczyźnie, który sam obezwładnił jednego z napastników. Na filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak mężczyzna podbiega od tyłu do przestępcy, rzuca się na niego, powala na ziemię i wyrywa mu karabin. 

Uratował życie innych

Ten mężczyzna jest prawdziwym bohaterem, nie mam co do tego wątpliwości - mówił podczas konferencji Chris Minns. Dzięki jego odwadze wiele osób żyje - dodawał. 

Na innych filmach, które pojawiają się w sieci, widać, jak dwóch napastników stoi na mostku i bezwzględnie strzela do ludzi. 

Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns potwierdził, że zamach był celowym atakiem na społeczność żydowską.

Wśród zabitych jest rabin Eli Schlanger, a wśród rannych - dwóch policjantów.