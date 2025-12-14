Bardzo niepokojące doniesienia z australijskiego Sydney. Jak informują media, na plaży Bondi, jednej z najpiękniejszych w tym mieście, doszło do strzelaniny. Według ostatnich informacji przekazanych przez policję jest wiele ofiar śmiertelnych. Władze apelują do osób, które znajdują się na plaży i w jej pobliżu, o to, by natychmiast się schroniły.

Zobacz również:

Wszedł w trakcie egzaminów i otworzył ogień. Obława za sprawcą strzelaniny na Uniwersytecie Browna

Australijska policja poinformowała w niedzielę, że na jednej z najsłynniejszych plaż Sydney, Bondi, doszło do groźnego incydentu. Zaapelowała do mieszkańców o unikanie tego rejonu. "Każdy będący na miejscu powinien się schronić" - napisała policja Nowej Południowej Walii na X.  

Ludzie uciekali w popłochu

Jak relacjonują media, na plaży Bondi doszło do strzelaniny. Z ostatnich informacji przekazanych przez policję wynika, że jest wiele ofiar śmiertelnych. 

W filmach opublikowanych w mediach społecznościowych widać uciekających w popłochu ludzi. Widać też dwóch napastników ubranych na czarno, oddających strzały. Policja informuje, że zostali oni "zneutralizowani". W strzelaninie rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. 

Policja poinformowała, że zatrzymane zostały dwie osoby. Mimo to akcja trwa, funkcjonariusze apelują, by nadal nie zbliżać się do tego miejsca. 

Na plaży trwały obchody związane z Chanuką

W rozmowie z mediami wiceszef Rady Wykonawczej Żydów Australijskich, Alex Ryvchin, powiedział, że do strzelaniny doszło podczas uroczystości organizowanej na plaży przez społeczność żydowską. Okazją była pierwsza noc święta Chanuka. 

Setki ludzi było zgromadzonych. To jest wydarzenie rodzinne - powiedział Ryvchin. Słyszeli jakby dziesiątki wystrzałów. I ludzie zaczęli po prostu uciekać, przebiegać przez barykady, chwytać swoje dzieci. To był chaos. Nie sądzę, żeby to był atak, który przypadkowo zdarzył się na plaży Bondi. Myślę, że to było bardzo celowe i bardzo wymierzone - dodał.

Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że strzelanina może mieć cokolwiek wspólnego z tymi uroczystościami. 

Świadkowie o odgłosach przypominających fajerwerki

W rozmowie z 9News jeden ze świadków mówił, że początkowo myślał, iż słyszy huk fajerwerków.  

Po prostu usłyszeliśmy coś, co brzmiało jak fajerwerki. Plaża była całkowicie zatłoczona. A potem wystrzeliło wiele "fajerwerków" - opowiadał mężczyzna.

Nagle zobaczyliśmy tysiące ludzi biegnących w tę stronę. Więc wszyscy po prostu weszliśmy do środka, schowaliśmy się w toaletach - relacjonował.

Jesteśmy wstrząśnięci. I chyba wtedy, jak zobaczyliśmy tysiące ludzi uciekających z plaży, zrozumieliśmy, że to było coś więcej - dodał. 

Artykuł jest w trakcie aktualizacji, wkrótce więcej informacji.