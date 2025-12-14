Policja poinformowała, że zatrzymane zostały dwie osoby. Mimo to akcja trwa, funkcjonariusze apelują, by nadal nie zbliżać się do tego miejsca.

Na plaży trwały obchody związane z Chanuką

W rozmowie z mediami wiceszef Rady Wykonawczej Żydów Australijskich, Alex Ryvchin, powiedział, że do strzelaniny doszło podczas uroczystości organizowanej na plaży przez społeczność żydowską. Okazją była pierwsza noc święta Chanuka.

Setki ludzi było zgromadzonych. To jest wydarzenie rodzinne - powiedział Ryvchin. Słyszeli jakby dziesiątki wystrzałów. I ludzie zaczęli po prostu uciekać, przebiegać przez barykady, chwytać swoje dzieci. To był chaos. Nie sądzę, żeby to był atak, który przypadkowo zdarzył się na plaży Bondi. Myślę, że to było bardzo celowe i bardzo wymierzone - dodał.

Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że strzelanina może mieć cokolwiek wspólnego z tymi uroczystościami.

Świadkowie o odgłosach przypominających fajerwerki

W rozmowie z 9News jeden ze świadków mówił, że początkowo myślał, iż słyszy huk fajerwerków.

Po prostu usłyszeliśmy coś, co brzmiało jak fajerwerki. Plaża była całkowicie zatłoczona. A potem wystrzeliło wiele "fajerwerków" - opowiadał mężczyzna.

Nagle zobaczyliśmy tysiące ludzi biegnących w tę stronę. Więc wszyscy po prostu weszliśmy do środka, schowaliśmy się w toaletach - relacjonował.

Jesteśmy wstrząśnięci. I chyba wtedy, jak zobaczyliśmy tysiące ludzi uciekających z plaży, zrozumieliśmy, że to było coś więcej - dodał.

