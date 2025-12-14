Bardzo niepokojące doniesienia z australijskiego Sydney. Jak informują media, na plaży Bondi, jednej z najpiękniejszych w tym mieście, doszło do strzelaniny. Według ostatnich informacji przekazanych przez policję jest wiele ofiar śmiertelnych. Władze apelują do osób, które znajdują się na plaży i w jej pobliżu, o to, by natychmiast się schroniły.
Australijska policja poinformowała w niedzielę, że na jednej z najsłynniejszych plaż Sydney, Bondi, doszło do groźnego incydentu. Zaapelowała do mieszkańców o unikanie tego rejonu. "Każdy będący na miejscu powinien się schronić" - napisała policja Nowej Południowej Walii na X.
Jak relacjonują media, na plaży Bondi doszło do strzelaniny. Z ostatnich informacji przekazanych przez policję wynika, że jest wiele ofiar śmiertelnych.
W filmach opublikowanych w mediach społecznościowych widać uciekających w popłochu ludzi. Widać też dwóch napastników ubranych na czarno, oddających strzały. Policja informuje, że zostali oni "zneutralizowani". W strzelaninie rannych zostało dwóch funkcjonariuszy.