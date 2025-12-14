W Berlinie odbyło się ważne spotkanie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz delegację ze Stanów Zjednoczonych, w tym Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera. Rozmowy dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa i planów zakończenia wojny na Ukrainie.

/ EPA/Guido Bergmann / German government press office HANDOUT / PAP

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz delegacją USA.

W skład amerykańskiej delegacji weszli m.in. Steve Witkoff, Jared Kushner oraz generał Alexus Grynkewich.

Rozmowy dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy Ukrainy i zakończenia wojny.

W poniedziałek w Berlinie odbędą się rozmowy z udziałem przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii.

Spotkania mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie.

W niedzielę w urzędzie kanclerskim w Berlinie doszło do spotkania, które może mieć istotny wpływ na przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo w Europie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz delegację Stanów Zjednoczonych, w skład której weszli m.in. specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa.

Rozmowy na najwyższym szczeblu

Jeszcze przed oficjalnym spotkaniem w urzędzie kanclerskim, amerykańska delegacja przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami Ukrainy oraz doradcą kanclerza ds. polityki zagranicznej Guenterem Sautterem w jednym z berlińskich hoteli. W rozmowach uczestniczył także generał Alexus Grynkewich, naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie.

Ze strony ukraińskiej, oprócz prezydenta Zełenskiego, w rozmowach udział wzięli szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrij Hnatow.

W poniedziałek kolejne spotkania

Na poniedziałek zaplanowano kolejne rozmowy wysokiego szczebla w Berlinie. Do niemieckiej stolicy przyjadą m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof.

Tematy rozmów to przede wszystkim gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, odbudowa kraju oraz polityczne porozumienie mające zakończyć wojnę.