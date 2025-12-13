Tysiące mieszkańców Budapesztu przemaszerowało w sobotę przez centrum miasta w proteście przeciwko przemocy wobec dzieci oraz polityce rządu Viktora Orbana. Demonstracja została zorganizowana przez opozycyjną partię TISZA po ujawnieniu skandalu w jednym z ośrodków dla nieletnich.

/ EPA/ROBERT HEGEDUS / PAP

Tysiące osób protestowało w Budapeszcie przeciw przemocy wobec dzieci i rządom Viktora Orbana.

Skandal w ośrodku dla nieletnich ujawniony przez aktywistę wstrząsnął opinią publiczną.

Demonstranci domagali się przyspieszonych wyborów i zmian w polityce socjalnej.

Lider opozycji Peter Magyar zapowiedział walkę o bezpieczeństwo dzieci i rozliczenie winnych.

Premier Orban potępił nadużycia, ale protestujący zarzucają władzom opieszałość.

Na początku grudnia węgierską opinię publiczną wstrząsnęły nagrania pokazujące przemoc w jednym z budapesztańskich ośrodków dla nieletnich. Materiały ujawnione przez aktywistę wskazują, że władze znały sprawę od miesięcy, lecz nie podjęły żadnych działań. Były dyrektor placówki został wcześniej zatrzymany pod zarzutem handlu ludźmi, a po ujawnieniu nagrań obecny dyrektor zrezygnował i został aresztowany.

Protest pod hasłem "Chrońmy dzieci!"

Demonstranci, niosąc transparenty z hasłem "Chrońmy dzieci!", pluszowe zabawki i pochodnie, wyrazili solidarność z ofiarami przemocy. Organizator marszu i lider opozycyjnej TISZY, Peter Magyar, podkreślił, że to "wierzchołek góry lodowej" i wezwał do walki zarówno z przemocą wobec najmłodszych, jak i ze "skorumpowaną władzą Orbana".

Wielu uczestników protestu domagało się przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Opozycja zarzuca rządowi, że próbuje zyskać poparcie społeczne poprzez zwiększanie świadczeń socjalnych, w tym wprowadzenie 14. emerytury.

Apel o godność i ciszę

Choć podczas marszu pojawiały się antyrządowe hasła, organizatorzy apelowali o zachowanie spokoju i godności. Marsz zakończył się przed Pałacem Aleksandra, rezydencją prezydenta Węgier, gdzie Peter Magyar wygłosił przemówienie, zapewniając o determinacji w walce o bezpieczeństwo dzieci.

Przed sceną, na której przemawiał lider TISZY, złożono pluszowe zabawki, które mają trafić do ośrodków pomagających dzieciom. Na pobliskiej ścianie wyświetlano dziecięce rysunki, przesłane przez sympatyków partii.