Reakcja policji

Chociaż poszkodowana para nie zgłosiła sprawy na policję, funkcjonariusze postanowili zająć się sprawą z urzędu. Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji, Andrzej Borowiak, mundurowi szybko ustalili tożsamość sprawców i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o atak.

Policjanci, bazując na nagraniu oraz nagraniach z kamer z monitoringu tramwajowego, ustalili sprawców. Okazało się, że obaj mają po dwadzieścia siedem lat. Jeden mieszka pod Poznaniem, a drugi jest z Poznania. Aktualnie przebywają w policyjnym areszcie - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak KWP Poznań.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty przestępstwa dyskryminacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, za takie czyny grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Policja zapowiada dalsze czynności w sprawie i apeluje o zgłaszanie podobnych incydentów.