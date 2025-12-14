W czwartek wieczorem w jednym z poznańskich tramwajów doszło do ataku na parę z Ukrainy. Dzięki szybkiej reakcji świadków i policji sprawcy zostali zatrzymani. Grozi im do pięciu lat więzienia.
- Do ataku doszło w tramwaju linii numer 13 w Poznaniu.
- Ofiarami była para obywateli Ukrainy.
- Policja zatrzymała dwóch podejrzanych mężczyzn.
- Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
W czwartek wieczorem w tramwaju linii numer 13 w Poznaniu doszło do niepokojącego incydentu. Dwóch mężczyzn zaatakowało parę z Ukrainy. Świadkiem całego zajścia był poznański radny Andrzej Prendke, który nagrał zdarzenie i opublikował film w mediach społecznościowych.