Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 osobom zasiadającym w obwodowych komisjach wyborczych podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku. Sprawa dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przy liczeniu głosów, co miało wpłynąć na wyniki głosowania i protokoły wyborcze. Śledztwo jest w toku, a prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących lokalizacji komisji ani treści wyjaśnień podejrzanych.

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24 osoby z komisji wyborczych w Siedlcach usłyszały zarzuty prokuratorskie.

Zarzuty dotyczą nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przy liczeniu głosów.

Nieprawidłowości miały wpływ na wyniki wyborów i protokoły głosowania.

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Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku. Jak poinformował rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski, zarzuty usłyszały 24 osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków obwodowych komisji wyborczych. Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki oraz protokoły głosowania.

Skutki nieprawidłowości i odpowiedzialność karna

Śledczy podkreślają, że nieprawidłowe przeliczenie głosów ważnych i nieważnych mogło wyrządzić istotną szkodę zarówno interesowi publicznemu, jak i prywatnym interesom kandydatów na Prezydenta RP - Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Osobom, które usłyszały zarzuty, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Prokuratura informuje, że 12 z 24 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych czynów i złożyło wyjaśnienia. Śledztwo nadal trwa, a prokuratorzy sukcesywnie przesłuchują kolejne osoby, wobec których zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający przedstawienie zarzutów.

Ze względu na dobro postępowania, nie są ujawniane szczegóły dotyczące lokalizacji komisji ani treści składanych wyjaśnień.

Wyniki wyborów prezydenckich w Siedlcach

Zgodnie z oficjalnymi danymi Krajowego Biura Wyborczego, w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Siedlcach Karol Nawrocki zdobył 13 614 głosów (33,96 proc.), a Rafał Trzaskowski 10 691 głosów (26,92 proc.). W drugiej turze Nawrocki uzyskał 24 362 głosy (58,62 proc.), a Trzaskowski 17 196 głosów (41,38 proc.).