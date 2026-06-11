Pasażerowie podróżujący z Krakowa mogą od czwartku korzystać z nowego, bezpośredniego połączenia lotniczego do Abu Zabi. Trasę uruchomił narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Etihad Airways. Rejsy będą realizowane trzy razy w tygodniu w sezonie letnim.

Etihad Airways uruchomił bezpośrednie połączenie między Krakowem a Abu Zabi (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Nowe połączenie ma charakter sezonowy i będzie dostępne od 11 czerwca do 5 września 2026 roku. Samoloty będą kursować w poniedziałki, czwartki i soboty. Na trasie przewoźnik wykorzysta swój najnowszy nabytek - samolot Airbus A321LR. Maszyna może zabrać na pokład 160 pasażerów podróżujących w klasach First, Business oraz Economy.

Szef Etihad Airways Antonoaldo Neves podkreślił, że uruchomienie nowej trasy znacząco poprawi dostępność komunikacyjną dla mieszkańców południowej Polski. Dzięki połączeniu z Abu Zabi podróżni zyskają wygodny dostęp do siatki lotów prowadzących do krajów regionu Zatoki Perskiej, Azji oraz Australii. Przedstawiciel przewoźnika zwrócił również uwagę na znaczenie Krakowa jako jednego z najważniejszych europejskich ośrodków kultury i biznesu.

Znaczenie nowego kierunku podkreślają również władze lotniska. Prezes Kraków Airport, Łukasz Strutyński, ocenił, że wejście Etihad Airways do Krakowa to ważny krok zarówno dla lotniska, jak i całej Małopolski. Jego zdaniem oprócz wspomnianej łatwiejszej podróży w odległe części świata bezpośrednie połączenie zwiększy też napływ turystów i gości biznesowych z Emiratów Arabskich oraz innych regionów do Krakowa.

Przedstawiciele portu liczą, że współpraca z emirackim przewoźnikiem będzie miała charakter długoterminowy i przyczyni się do dalszego rozwoju siatki połączeń międzynarodowych.

Etihad Airways działa od 2003 roku i należy do największych oraz najbardziej rozpoznawalnych linii lotniczych na świecie. Oprócz nowego połączenia do Krakowa przewoźnik obsługuje już loty między Abu Zabi a Warszawą.

Kraków Airport - drugie lotnisko w kraju

Kraków Airport pozostaje drugim największym lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym w kraju. W 2025 roku lotnisko obsłużyło rekordowe 13,2 mln podróżnych, a w 2026 roku spodziewa się przekroczenia granicy 15 mln pasażerów. W obowiązującym obecnie letnim rozkładzie port dysponuje 173 połączeniami do 39 krajów, oferowanymi przez 30 linii lotniczych.