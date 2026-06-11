Reakcja władz i mieszkańców

Burmistrz Sebastian Sosiński nie kryje uznania dla czujności mieszkańców, którzy udokumentowali działania dewelopera i natychmiast poinformowali o nich urząd. Władze miasta niezwłocznie zgłosiły sprawę na policję oraz do prokuratury. Zawiadomienie złożyła również straż miejska.

O sprawie powiadomiono także Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Policja zabezpieczyła ślady i dowody, a sprawa została zakwalifikowana jako możliwe przestępstwo z artykułu 181 Kodeksu karnego, dotyczącego zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Postępowanie w toku

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie potwierdziła, że zawiadomienie burmistrza zostało zarejestrowane i sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim. Policja prowadzi czynności w trybie art. 308 Kodeksu postępowania karnego, co oznacza, że działania śledczych mają na celu zabezpieczenie dowodów w sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji.

Według informacji dostępnych na stronie internetowej dewelopera firma działa na rynku od kilkunastu lat i realizuje inwestycje głównie w powiecie legionowskim. Deweloper podkreśla, że wybiera lokalizacje zapewniające ciszę, spokój i bliskość przyrody - tym bardziej bulwersujący wydaje się sposób, w jaki potraktowano stare dęby w Nowym Dworze Mazowieckim.