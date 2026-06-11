Senat dał zielone światło dla powstania metropolii na Pomorzu. Nowy związek obejmie 61 gmin i powiatów wokół Trójmiasta. Dla ponad 1,5 miliona mieszkańców oznacza to rewolucję w transporcie publicznym oraz zastrzyk gigantycznych pieniędzy - nawet do 900 milionów złotych w pierwszych trzech latach.

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Senat przyjął ustawę o powstaniu metropolii na Pomorzu - obejmie ona 61 gmin i powiatów wokół Trójmiasta.

Główne zadania metropolii to koordynacja transportu publicznego, planowania przestrzennego i rozwoju regionu.

Ustawa nie zmienia granic gmin i powiatów, nie tworzy nowego szczebla samorządu, a jedynie usprawnia zarządzanie.

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Nowa metropolia - co się zmieni?

W środę Senat przyjął poprawki do ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Przepisy przewidują utworzenie metropolii, która obejmie aż 61 gmin i powiatów, zamieszkałych przez około 1,5 miliona osób. Nowa struktura ma koordynować kluczowe zadania samorządowe, takie jak transport publiczny, planowanie przestrzenne czy rozwój regionu.

Jak podkreślają autorzy ustawy, nie powstaje nowy szczebel samorządu, a granice gmin i powiatów pozostają bez zmian. Związek metropolitalny ma być "strukturą zarządczo-koordynacyjną", która usprawni realizację zadań publicznych w wybranych obszarach.

Nowa metropolia będzie mogła realizować zadania z zakresu:

polityki rozwoju,

ładu przestrzennego,

transportu zbiorowego,

mobilności miejskiej,

adaptacji do zmian klimatu

promocji regionu.

Ustawa przewiduje także możliwość rozszerzenia kompetencji - jeśli tak zdecyduje statut związku, metropolia zajmie się również wspieraniem rynku pracy, rozwojem usług społecznych, innowacjami, edukacją, kulturą czy inwestycjami komunalnymi.

Zarząd metropolii wybierany na pięć lat

Jedna z przyjętych poprawek przewiduje pięcioletnią kadencję zarządu związku metropolitalnego. Inna zakłada, że wydatki na działalność administracyjną związku, w tym obsługę organów, koszty biurowe, doradztwo, obsługę prawną i promocję, nie będą mogły przekraczać 5 proc. jego budżetu.

Senatorowie zdecydowali również, że co najmniej 5 proc. budżetu ma być przeznaczane na badania naukowe i prace rozwojowe służące realizacji jego zadań lub na współpracę z publicznymi uczelniami tworzącymi federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Co najmniej 40 proc. wydatków związku przeznaczonych na jego zadania własne ma natomiast służyć finansowaniu zadań realizowanych w gminach niemających statusu miasta na prawach powiatu.

Według wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Szymańskiego, ustawa przyniesie "wymierne korzyści, realne środki finansowe sięgające 900 milionów zł w pierwszych 3 latach finansowania".

Główne cele: transport i rozwój

Jednym z priorytetów nowej metropolii ma być integracja transportu publicznego. Obecnie osoba, która chce korzystać z transportu publicznego na Pomorzu, jest zmuszona do korzystania z usług kilku operatorów i przewoźników - tłumaczył wiceminister Szymański. Dzięki metropolii ma się to zmienić: planowane są wspólne bilety, lepsza koordynacja połączeń i inwestycje w nowy tabor.

Samorządowcy podkreślają, że powołanie metropolii to szansa nie tylko dla największych miast, ale także dla mniejszych miejscowości i gmin wiejskich. "Ustawa pozwoli skuteczniej pozyskiwać i wykorzystywać środki na rozwój Pomorza" - przekonują przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Za przyjęciem całości ustawy zagłosowało 60 senatorów, przeciw było 29. Ponieważ Senat wprowadził poprawki, ustawa wraca teraz do Sejmu.