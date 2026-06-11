Dziewięciu członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku prokuratura przedstawiła zarzuty. Chodzi o nieprawidłowości przy ustalaniu wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP z czerwca 2025 roku. Karolowi Nawrockiemu przypisano więcej głosów niż w rzeczywistości otrzymał, a Rafałowi Trzaskowskiemu pomniejszono wynik.

Kampania wyborcza przed II turą wyborów prezydenckich. / Anita Walczewska/East News / East News

Prokuratura w Gdańsku postawiła zarzuty 9 członkom komisji wyborczej za błędne policzenie głosów.

Większość podejrzanych przyznała się do winy, nie zastosowano wobec nich środków zapobiegawczych.

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Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła dzisiaj zarzuty dziewięciu członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku.



Rzecznik prasowy prokuratury Mariusz Duszyński przypomniał, że śledztwo w tej sprawie, które zostało wszczęte 26 czerwca 2025 r., dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez członków tej komisji oraz nieprawidłowego przeniesienia danych o wynikach głosowania do systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej (PKW).

Nawrockiemu i Trzaskowskiemu błędnie przypisano liczbę głosów

Jak ustalili śledczy, podczas sporządzania protokołu doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. W oficjalnym protokole wskazano, że Karol Nawrocki uzyskał 585 głosów, a Rafał Trzaskowski 346 głosów.

Faktycznie wyniki wynosiły odpowiednio 343 (dla Nawrockiego) i 583 głosy (dla Trzaskowskiego).

Według prokuratury, błędy były następstwem braku weryfikacji danych wprowadzonych do systemu oraz niesprawdzenia poprawności sporządzonego protokołu głosowania. W efekcie nieprawidłowo wskazano, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w tym obwodzie.

Większość podejrzanych przyznała się do winy

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie dziewięciu członkom komisji zarzutów dotyczących nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzanych do systemu PKW.

Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia. Prokuratura nie zastosowała wobec nich środków zapobiegawczych.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Śledztwo pozostaje w toku.

Wynik II tury wyborów prezydenckch

2 czerwca ub. r. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki głosowania w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki uzyskał 10 606 877 głosów (50,89 proc.), zaś Rafał Trzaskowski 10 237 286 głosów (49,11 proc.).

Frekwencja wyniosła 71,63 proc.