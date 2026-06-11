180 puszek z miąższem mandarynki miała zawierać przesyłka, która dotarła z Tajlandii na Lotnisko Chopina w Warszawie. Okazało się, że w owocach ukryta była zabroniona substancja o wartości przekraczającej 2 miliony złotych.

Mandarynki (zdj. ilustracyjne) / Andrzej Lange / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Do kontroli na warszawskim lotnisku wybrano losowo 3 ze 180 puszek, które przysłano z Tajlandii. W każdej z nich oprócz mandarynkowej pulpy ukryty był także woreczek z suszem roślinnym. Badania potwierdziły, że to marihuana.

Okazało się, że narkotyki są ukryte w każdej ze 180 puszek. "Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 47 kg marihuany o wartości ponad 2,3 mln zł" - informuje Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa.

Wideo youtube

Zgodnie z przepisami, za przemyt dużej ilości środków odurzających grozi od 3 do nawet 20 lat więzienia.

Sprawę wykrytej kontrabandy bada Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.