Sejm przyjął ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, która wprowadza m.in. bon senioralny. Z tego świadczenia będą mogły skorzystać osoby po 65. roku życia.

Zdj. ilustracyjne / McPHOTO / PAP/DPA

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Zgodne głosowanie PiS-u i koalicji rządzącej

Za uchwaleniem ustawy głosowało 415 posłów, jeden był przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy poparli wszyscy obecni na sali reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości oraz cała koalicja rządząca z wyjątkiem jednego posła - Jarosława Wałęsy z Koalicji Obywatelskiej.

Od głosu wstrzymali się członkowie Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz Tomasz Rzymkowski z koła Demokracja i niezrzeszony Janusz Kowalski - do niedawna poseł PiS-u.

Przygotowana przez rząd ustawa realizuje jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

Jak będzie działał bon senioralny?

Bon senioralny to rozwiązanie, które ma pomóc osobom 65 plus w codziennym życiu. Będzie dostępne dla osób, których średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Co ważne, bon senioralny nie będzie świadczeniem pieniężnym. Ma być przyznawany na usługi trwające maksymalnie dwa tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego. Chodzi m.in. o pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnienie seniorom kontaktu z otoczeniem.

Program ma być wprowadzany w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

Kiedy ruszy nowe świadczenie dla seniorów?

Bon senioralny ma być realizowany w ramach trzyletnich programów rządowych, których wykonawcami będą gminy.

Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026-2028. Łączna pula środków z budżetu państwa na jego realizację to miliard złotych - 100 mln zł w 2026 r. (program ma ruszyć w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.

Ustawa trafi teraz do Senatu, a później do prezydenta Karola Nawrockiego.