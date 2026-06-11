Sejm przyjął ustawę o systemach sztucznej inteligencji. Nowe przepisy mają regulować rynek AI w Polsce. Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami głosowało 421 posłów, trzech było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu.

Sejm przyjął ustawę o sztucznej inteligencji / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sejm uchwalił ustawę o systemach sztucznej inteligencji, wprowadzając głównie poprawki redakcyjne.

Nowe przepisy regulują rynek AI w Polsce i wdrażają unijny AI Act.

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Poprawki, autorstwa Lewicy, które uzyskały większość izby niższej, miały co do zasady charakter legislacyjny i nie ingerowały w sens ustawy.

Znalazły się też zmiany, które wprowadziły jednoznaczny termin, w jakim Senat powinien podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, czy miały zwiększyć transparentność procesu wybrania zastępcy przewodniczącego Komisji. Inna zmiana wydłużała z 14 do 21 dni termin na przedstawienie Komisji sprawozdania z wykonania działań, których ta domagała się w ostrzeżeniu skierowanym do podmiotu jeszcze przed nałożeniem sankcji za złamanie przepisów ustawy lub unijnego rozporządzenia.

Będzie organ nadzoru rynku

Sama ustawa ma wdrażać w Polsce unijny AI Act. Przepisy mają powołać organ nadzoru rynku, czyli Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI), która będzie mogła m.in. wszczynać kontrolę w firmach i sprawdzać, czy technologie oparte na AI spełniają wymogi przepisów.

Zgodnie z ustawą Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji będzie mogła m.in. składać indywidualne skargi na działanie systemów AI i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka (tj. wykorzystywanych m.in. w kształceniu, infrastrukturze krytycznej, zatrudnianiu pracowników, zarządzaniu migracją). Do zadań KRiBSI będzie też należeć nakładanie kar czy wycofywanie z rynku systemów niezgodnych z AI Act.

Do zadań komisji ma też należeć tworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych, które pozwalają firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań AI w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Przepisy przewidują, że co najmniej jedna piaskownica regulacyjna powinna powstać do 2 sierpnia br.

Pracami Komisji ma kierować przewodniczący powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Ustawa zakłada, że w skład Komisji wchodzić będą dwaj zastępcy przewodniczącego oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), oraz przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Komisja będzie również zobowiązana do współpracy z licznymi organami krajowymi, w tym z Urzędem Patentowym RP, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych czy organami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Obsługę administracyjno-kancelaryjną KRiBSI zapewni urząd obsługujący ministra cyfryzacji.

Nowe regulacje przewidują też, że przy komisji ma działać organ opiniodawczo-doradczy - Społeczna Rada do spraw Sztucznej Inteligencji, która ma liczyć od 9 do 15 członków.

Bezpieczeństwo narodowe poza ustawą

Przepisom ustawy nie będą podlegać "sprawy będące w zakresie bezpieczeństwa narodowego", obejmujące działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu (AW), Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Przepisy nie będą też stosowane m.in. wobec osób fizycznych, które używają systemów AI wyłącznie dla celów osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą i rolniczą lub inną działalnością regulowaną przez prawo.

Ustawa zakłada również, że minister cyfryzacji będzie mógł udzielać wsparcia finansowego z budżetu i środków unijnych na badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące AI. Ma on też być organem, który będzie udzielał notyfikacji jednostkom oceniającym zgodność systemów AI z unijnymi procedurami. Sprawy akredytacji jednostek mają być powierzone Polskiemu Centrum Akredytacji.

Przepisy regulują także czas, w którym kontrolowana jednostka będzie mogła podpisać protokół kontroli i doręczyć go KRiBSI albo złożyć zastrzeżenia do protokołu - będzie to 14 dni. Ponadto - zgodnie z ustawą - kontroler musi zachować poufność, w tym informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.

Unijny Akt o sztucznej inteligencji wszedł w życie 1 sierpnia 2024 r. z pewnymi wyjątkami. W lutym 2025 r. mocy nabrały przepisy dotyczące systemów AI, które są w UE zakazane. Do 2 sierpnia 2025 r. kraje członkowskie miały czas na powołanie organu nadzoru rynku. W sierpniu 2026 r. zastosowanie będzie mieć cały akt z wyjątkiem jednego artykułu. W pełni zacznie on obowiązywać w 2027 roku.