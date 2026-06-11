Terminarz Ekstraklasy na sezon 2026/27 ogłoszony. Kto zmierzy się z kim na inaugurację? Ekscytujących starć nie zabraknie. Sezon rozpocznie się w piątek 24 lipca i potrwa do maja przyszłego roku.
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Jak ogłosiła Ekstraklasa SA, wszystkie kolejki sezonu 2026/27 zostaną rozegrane w weekendy.
Dokładne terminy 1. kolejki nowego sezonu Departament Logistyki Rozgrywek opublikuje po losowaniu pierwszych rund kwalifikacyjnych europejskich pucharów, niemniej jednak ze względu na udział czterech klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji już teraz wiadomo, że Lech Poznań wraz z Górnikiem Zabrze zagrają w sobotę, natomiast Raków oraz GKS Katowice zainaugurują sezon w niedzielę - poinformowała Ekstraklasa.
Tegoroczne przygotowania terminarza wiązały się z dodatkowymi wyzwaniami organizacyjno-logistycznymi. Jednym z nich była koordynacja kalendarza trzech krakowskich klubów występujących w PKO BP Ekstraklasie, które będą rozgrywać mecze na dwóch stadionach zlokalizowanych bardzo blisko siebie. Ostatecznie skonstruowano terminarz w taki sposób, aby Wieczysta rozgrywała spotkania w terminach niekolidujących z meczami Wisły. Wyjątkiem będzie termin sierpniowy, gdy oba kluby w 4. i 5. kolejce zagrają na wyjeździe z powodu koncertu Sanah, a także co jest tego konsekwencją - w dwóch kolejkach na wiosnę zarówno Wisła jak i Wieczysta - w trakcie jednej serii gier - zagrają mecze domowe na stadionie przy ul. Reymonta. Ze względów logistycznych oraz bezpieczeństwa nie dojdzie do sytuacji, aby dwa kluby z Krakowa zagrały domowe mecze tego samego dnia - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA, cytowany w komunikacie spółki.
Jak poinformowała Ekstraklasa, wyjątkowym wydarzeniem będzie 27. seria spotkań, zaplanowana na 3-4 kwietnia 2027 roku. Właśnie wtedy przypadnie jubileusz 100-lecia pierwszej kolejki ligowej w historii polskiej piłki nożnej. W ramach tej kolejki zostanie rozegrany mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa. Będzie to spotkanie jedynych klubów występujących obecnie w PKO BP Ekstraklasie, które rywalizowały również w inauguracyjnym sezonie ligowym w 1927 roku.
1. kolejka, 25 lipca 2026
Wisła Kraków - GKS Katowice
Radomiak Radom - Wieczysta Kraków
Pogoń Szczecin - Legia Warszawa
Raków Częstochowa - Wisła Płock
Widzew Łódź - Motor Lublin
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce
Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław
KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice
Lech Poznań - Cracovia
2. kolejka, 1 sierpnia 2026
Motor Lublin - Jagiellonia Białystok
Korona Kielce - Górnik Zabrze
Wieczysta Kraków - Lech Poznań
Cracovia - Pogoń Szczecin
Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin
GKS Katowice - Radomiak Radom
Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa
Piast Gliwice - Wisła Kraków
Wisła Płock - Widzew Łódź
3. kolejka, 8 sierpnia 2026
Korona Kielce - Legia Warszawa
Wisła Kraków - Wisła Płock
Radomiak Radom - Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin - Motor Lublin
Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin
GKS Katowice - Wieczysta Kraków
Śląsk Wrocław - Cracovia
Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź
Lech Poznań - Piast Gliwice
4. kolejka, 15 sierpnia 2026
Motor Lublin - GKS Katowice
Cracovia - Raków Częstochowa
Legia Warszawa - Radomiak Radom
Widzew Łódź - Korona Kielce
Piast Gliwice - Wieczysta Kraków
Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin
Górnik Zabrze - Wisła Kraków
KGHM Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław
Wisła Płock - Lech Poznań
5. kolejka, 22 sierpnia 2026
Korona Kielce - Motor Lublin
Cracovia - Wieczysta Kraków
Radomiak Radom - KGHM Zagłębie Lubin
Pogoń Szczecin - Wisła Kraków
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze
GKS Katowice - Wisła Płock
Śląsk Wrocław - Widzew Łódź
Piast Gliwice - Legia Warszawa
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok
6. kolejka, 29 sierpnia 2026
Motor Lublin - Piast Gliwice
Wisła Kraków - Wieczysta Kraków
Radomiak Radom - Cracovia
Legia Warszawa - Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok
Widzew Łódź - Lech Poznań
Górnik Zabrze - GKS Katowice
KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin
Wisła Płock - Korona Kielce
7. kolejka, 5 września 2026
Motor Lublin - Legia Warszawa
Korona Kielce - Wisła Kraków
Wieczysta Kraków - KGHM Zagłębie Lubin
Cracovia - Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin - Wisła Płock
Widzew Łódź - Radomiak Radom
Piast Gliwice - GKS Katowice
Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław
Lech Poznań - Raków Częstochowa
8. kolejka, 12 września 2026
Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok
Radomiak Radom - Piast Gliwice
Legia Warszawa - Widzew Łódź
Pogoń Szczecin - Wieczysta Kraków
Raków Częstochowa - Motor Lublin
Śląsk Wrocław - Korona Kielce
Górnik Zabrze - Lech Poznań
KGHM Zagłębie Lubin - GKS Katowice
Wisła Płock - Cracovia
9. kolejka, 19 września 2026
Motor Lublin - Górnik Zabrze
Korona Kielce - Raków Częstochowa
Wisła Kraków - Śląsk Wrocław
GKS Katowice - Cracovia
Widzew Łódź - Wieczysta Kraków
Piast Gliwice - Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa
KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Płock
Lech Poznań - Radomiak Radom
10. kolejka, 10 października 2026
Wieczysta Kraków - Wisła Płock
Cracovia - KGHM Zagłębie Lubin
Radomiak Radom - Motor Lublin
Legia Warszawa - Wisła Kraków
Pogoń Szczecin - Korona Kielce
Raków Częstochowa - GKS Katowice
Śląsk Wrocław - Lech Poznań
Piast Gliwice - Widzew Łódź
Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze
11. kolejka, 17 października 2026
Motor Lublin - Śląsk Wrocław
Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa
Cracovia - Legia Warszawa
GKS Katowice - Pogoń Szczecin
Widzew Łódź - Wisła Kraków
Górnik Zabrze - Piast Gliwice
KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok
Wisła Płock - Radomiak Radom
Lech Poznań - Korona Kielce
12. kolejka, 24 października 2026
Motor Lublin - KGHM Zagłębie Lubin
Korona Kielce - GKS Katowice
Wisła Kraków - Raków Częstochowa
Legia Warszawa - Lech Poznań
Pogoń Szczecin - Radomiak Radom
Śląsk Wrocław - Wieczysta Kraków
Widzew Łódź - Górnik Zabrze
Piast Gliwice - Cracovia
Jagiellonia Białystok - Wisła Płock
13. kolejka, 31 października 2026
Wieczysta Kraków - Jagiellonia Białystok
Cracovia - Motor Lublin
Radomiak Radom - Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin
GKS Katowice - Widzew Łódź
Górnik Zabrze - Legia Warszawa
KGHM Zagłębie Lubin - Korona Kielce
Wisła Płock - Piast Gliwice
Lech Poznań - Wisła Kraków
14. kolejka, 7 listopada 2026
Motor Lublin - Wisła Płock
Korona Kielce - Radomiak Radom
Wisła Kraków - Cracovia
Legia Warszawa - Raków Częstochowa
Śląsk Wrocław - Piast Gliwice
Widzew Łódź - Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice
Górnik Zabrze - Wieczysta Kraków
Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin
15. kolejka, 21 listopada 2026
Wieczysta Kraków - Motor Lublin
Cracovia - Jagiellonia Białystok
Radomiak Radom - Wisła Kraków
Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa - Widzew Łódź
GKS Katowice - Lech Poznań
Piast Gliwice - Korona Kielce
KGHM Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze
Wisła Płock - Legia Warszawa
16. kolejka, 28 listopada 2026
Korona Kielce - Cracovia
Wisła Kraków - Motor Lublin
Legia Warszawa - Wieczysta Kraków
Raków Częstochowa - Piast Gliwice
Śląsk Wrocław - GKS Katowice
Widzew Łódź - KGHM Zagłębie Lubin
Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom
Górnik Zabrze - Wisła Płock
Lech Poznań - Pogoń Szczecin
17. kolejka, 5 grudnia 2026
Motor Lublin - Lech Poznań
Wieczysta Kraków - Korona Kielce
Cracovia - Widzew Łódź
Radomiak Radom - Raków Częstochowa
Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze
GKS Katowice - Legia Warszawa
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok
KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków
Wisła Płock - Śląsk Wrocław
18. kolejka, 12 grudnia 2026
Motor Lublin - Widzew Łódź
Korona Kielce - Jagiellonia Białystok
Wieczysta Kraków - Radomiak Radom
Cracovia - Lech Poznań
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
GKS Katowice - Wisła Kraków
Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze
Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin
Wisła Płock - Raków Częstochowa
19. kolejka, 30 stycznia 2027
Wisła Kraków - Piast Gliwice
Radomiak Radom - GKS Katowice
Pogoń Szczecin - Cracovia
Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław
Widzew Łódź - Wisła Płock
Jagiellonia Białystok - Motor Lublin
Górnik Zabrze - Korona Kielce
KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa
Lech Poznań - Wieczysta Kraków
20. kolejka, 6 lutego 2027
Motor Lublin - Pogoń Szczecin
Wieczysta Kraków - GKS Katowice
Cracovia - Śląsk Wrocław
Legia Warszawa - Korona Kielce
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok
Piast Gliwice - Lech Poznań
Górnik Zabrze - Radomiak Radom
KGHM Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa
Wisła Płock - Wisła Kraków
21. kolejka, 13 lutego 2027
Korona Kielce - Widzew Łódź
Wieczysta Kraków - Piast Gliwice
Wisła Kraków - Górnik Zabrze
Radomiak Radom - Legia Warszawa
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa - Cracovia
GKS Katowice - Motor Lublin
Śląsk Wrocław - KGHM Zagłębie Lubin
Lech Poznań - Wisła Płock
22. kolejka, 20 lutego 2027
Motor Lublin - Korona Kielce
Wieczysta Kraków - Cracovia
Wisła Kraków - Pogoń Szczecin
Legia Warszawa - Piast Gliwice
Widzew Łódź - Śląsk Wrocław
Jagiellonia Białystok - Lech Poznań
Górnik Zabrze - Raków Częstochowa
KGHM Zagłębie Lubin - Radomiak Radom
Wisła Płock - GKS Katowice
23. kolejka, 27 lutego 2027
Korona Kielce - Wisła Płock
Wieczysta Kraków - Wisła Kraków
Cracovia - Radomiak Radom
Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin
GKS Katowice - Górnik Zabrze
Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
Piast Gliwice - Motor Lublin
Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa
Lech Poznań - Widzew Łódź
24. kolejka, 6 marca 2027
Wisła Kraków - Korona Kielce
Radomiak Radom - Widzew Łódź
Legia Warszawa - Motor Lublin
Raków Częstochowa - Lech Poznań
GKS Katowice - Piast Gliwice
Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok
Górnik Zabrze - Cracovia
KGHM Zagłębie Lubin - Wieczysta Kraków
Wisła Płock - Pogoń Szczecin
25. kolejka, 13 marca 2027
Motor Lublin - Raków Częstochowa
Korona Kielce - Śląsk Wrocław
Wieczysta Kraków - Pogoń Szczecin
Cracovia - Wisła Płock
GKS Katowice - KGHM Zagłębie Lubin
Widzew Łódź - Legia Warszawa
Piast Gliwice - Radomiak Radom
Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków
Lech Poznań - Górnik Zabrze
26. kolejka, 20 marca 2027
Wieczysta Kraków - Widzew Łódź
Cracovia - GKS Katowice
Radomiak Radom - Lech Poznań
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice
Raków Częstochowa - Korona Kielce
Śląsk Wrocław - Wisła Kraków
Górnik Zabrze - Motor Lublin
Wisła Płock - KGHM Zagłębie Lubin
27. kolejka, 3 kwietnia 2027
Motor Lublin - Radomiak Radom
Korona Kielce - Pogoń Szczecin
Wisła Kraków - Legia Warszawa
GKS Katowice - Raków Częstochowa
Widzew Łódź - Piast Gliwice
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok
KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia
Wisła Płock - Wieczysta Kraków
Lech Poznań - Śląsk Wrocław
28. kolejka, 10 kwietnia 2027
Korona Kielce - Lech Poznań
Wisła Kraków - Widzew Łódź
Radomiak Radom - Wisła Płock
Legia Warszawa - Cracovia
Pogoń Szczecin - GKS Katowice
Raków Częstochowa - Wieczysta Kraków
Śląsk Wrocław - Motor Lublin
Piast Gliwice - Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok - KGHM Zagłębie Lubin
29. kolejka, 17 kwietnia 2027
Wieczysta Kraków - Śląsk Wrocław
Cracovia - Piast Gliwice
Radomiak Radom - Pogoń Szczecin
Raków Częstochowa - Wisła Kraków
GKS Katowice - Korona Kielce
Górnik Zabrze - Widzew Łódź
KGHM Zagłębie Lubin - Motor Lublin
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok
Lech Poznań - Legia Warszawa
30. kolejka, 23 kwietnia 2027
Motor Lublin - Cracovia
Korona Kielce - KGHM Zagłębie Lubin
Wisła Kraków - Lech Poznań
Legia Warszawa - Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa
Śląsk Wrocław - Radomiak Radom
Widzew Łódź - GKS Katowice
Piast Gliwice - Wisła Płock
Jagiellonia Białystok - Wieczysta Kraków
31. kolejka, 1 maja 2027
Wieczysta Kraków - Górnik Zabrze
Cracovia - Wisła Kraków
Radomiak Radom - Korona Kielce
Pogoń Szczecin - Widzew Łódź
Raków Częstochowa - Legia Warszawa
GKS Katowice - Jagiellonia Białystok
Piast Gliwice - Śląsk Wrocław
KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań
Wisła Płock - Motor Lublin
32. kolejka, 8 maja 2027
Motor Lublin - Wieczysta Kraków
Korona Kielce - Piast Gliwice
Wisła Kraków - Radomiak Radom
Legia Warszawa - Wisła Płock
Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin
Widzew Łódź - Raków Częstochowa
Jagiellonia Białystok - Cracovia
Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin
Lech Poznań - GKS Katowice
33. kolejka, 15 maja 2027
Motor Lublin - Wisła Kraków
Wieczysta Kraków - Legia Warszawa
Cracovia - Korona Kielce
Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin - Lech Poznań
GKS Katowice - Śląsk Wrocław
Piast Gliwice - Raków Częstochowa
KGHM Zagłębie Lubin - Widzew Łódź
Wisła Płock - Górnik Zabrze
34. kolejka, 22 maja 2027
Korona Kielce - Wieczysta Kraków
Wisła Kraków - KGHM Zagłębie Lubin
Legia Warszawa - GKS Katowice
Raków Częstochowa - Radomiak Radom
Śląsk Wrocław - Wisła Płock
Widzew Łódź - Cracovia
Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice
Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin
Lech Poznań - Motor Lublin