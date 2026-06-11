Terminarz Ekstraklasy na sezon 2026/27 ogłoszony. Kto zmierzy się z kim na inaugurację? Ekscytujących starć nie zabraknie. Sezon rozpocznie się w piątek 24 lipca i potrwa do maja przyszłego roku.

Piłkarze Lecha Poznań bronią tytułu mistrza Polski / ADAM JASTRZEBOWSKI/Polska Press / East News

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Jak ogłosiła Ekstraklasa SA, wszystkie kolejki sezonu 2026/27 zostaną rozegrane w weekendy.

Dokładne terminy 1. kolejki nowego sezonu Departament Logistyki Rozgrywek opublikuje po losowaniu pierwszych rund kwalifikacyjnych europejskich pucharów, niemniej jednak ze względu na udział czterech klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji już teraz wiadomo, że Lech Poznań wraz z Górnikiem Zabrze zagrają w sobotę, natomiast Raków oraz GKS Katowice zainaugurują sezon w niedzielę - poinformowała Ekstraklasa.

Tegoroczne przygotowania terminarza wiązały się z dodatkowymi wyzwaniami organizacyjno-logistycznymi. Jednym z nich była koordynacja kalendarza trzech krakowskich klubów występujących w PKO BP Ekstraklasie, które będą rozgrywać mecze na dwóch stadionach zlokalizowanych bardzo blisko siebie. Ostatecznie skonstruowano terminarz w taki sposób, aby Wieczysta rozgrywała spotkania w terminach niekolidujących z meczami Wisły. Wyjątkiem będzie termin sierpniowy, gdy oba kluby w 4. i 5. kolejce zagrają na wyjeździe z powodu koncertu Sanah, a także co jest tego konsekwencją - w dwóch kolejkach na wiosnę zarówno Wisła jak i Wieczysta - w trakcie jednej serii gier - zagrają mecze domowe na stadionie przy ul. Reymonta. Ze względów logistycznych oraz bezpieczeństwa nie dojdzie do sytuacji, aby dwa kluby z Krakowa zagrały domowe mecze tego samego dnia - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA, cytowany w komunikacie spółki.

Jak poinformowała Ekstraklasa, wyjątkowym wydarzeniem będzie 27. seria spotkań, zaplanowana na 3-4 kwietnia 2027 roku. Właśnie wtedy przypadnie jubileusz 100-lecia pierwszej kolejki ligowej w historii polskiej piłki nożnej. W ramach tej kolejki zostanie rozegrany mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa. Będzie to spotkanie jedynych klubów występujących obecnie w PKO BP Ekstraklasie, które rywalizowały również w inauguracyjnym sezonie ligowym w 1927 roku.

Terminarz Ekstraklasy sezonu 2026/27

1. kolejka, 25 lipca 2026

Wisła Kraków - GKS Katowice

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

Raków Częstochowa - Wisła Płock

Widzew Łódź - Motor Lublin

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice

Lech Poznań - Cracovia

2. kolejka, 1 sierpnia 2026

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok

Korona Kielce - Górnik Zabrze

Wieczysta Kraków - Lech Poznań

Cracovia - Pogoń Szczecin

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin

GKS Katowice - Radomiak Radom

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

Piast Gliwice - Wisła Kraków

Wisła Płock - Widzew Łódź

3. kolejka, 8 sierpnia 2026

Korona Kielce - Legia Warszawa

Wisła Kraków - Wisła Płock

Radomiak Radom - Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin - Motor Lublin

Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin

GKS Katowice - Wieczysta Kraków

Śląsk Wrocław - Cracovia

Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź

Lech Poznań - Piast Gliwice

4. kolejka, 15 sierpnia 2026

Motor Lublin - GKS Katowice

Cracovia - Raków Częstochowa

Legia Warszawa - Radomiak Radom

Widzew Łódź - Korona Kielce

Piast Gliwice - Wieczysta Kraków

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

KGHM Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław

Wisła Płock - Lech Poznań

5. kolejka, 22 sierpnia 2026

Korona Kielce - Motor Lublin

Cracovia - Wieczysta Kraków

Radomiak Radom - KGHM Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin - Wisła Kraków

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

GKS Katowice - Wisła Płock

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

Piast Gliwice - Legia Warszawa

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok

6. kolejka, 29 sierpnia 2026

Motor Lublin - Piast Gliwice

Wisła Kraków - Wieczysta Kraków

Radomiak Radom - Cracovia

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok

Widzew Łódź - Lech Poznań

Górnik Zabrze - GKS Katowice

KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin

Wisła Płock - Korona Kielce

7. kolejka, 5 września 2026

Motor Lublin - Legia Warszawa

Korona Kielce - Wisła Kraków

Wieczysta Kraków - KGHM Zagłębie Lubin

Cracovia - Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin - Wisła Płock

Widzew Łódź - Radomiak Radom

Piast Gliwice - GKS Katowice

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

Lech Poznań - Raków Częstochowa

8. kolejka, 12 września 2026

Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom - Piast Gliwice

Legia Warszawa - Widzew Łódź

Pogoń Szczecin - Wieczysta Kraków

Raków Częstochowa - Motor Lublin

Śląsk Wrocław - Korona Kielce

Górnik Zabrze - Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin - GKS Katowice

Wisła Płock - Cracovia

9. kolejka, 19 września 2026

Motor Lublin - Górnik Zabrze

Korona Kielce - Raków Częstochowa

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław

GKS Katowice - Cracovia

Widzew Łódź - Wieczysta Kraków

Piast Gliwice - Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Płock

Lech Poznań - Radomiak Radom

10. kolejka, 10 października 2026

Wieczysta Kraków - Wisła Płock

Cracovia - KGHM Zagłębie Lubin

Radomiak Radom - Motor Lublin

Legia Warszawa - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

Raków Częstochowa - GKS Katowice

Śląsk Wrocław - Lech Poznań

Piast Gliwice - Widzew Łódź

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze

11. kolejka, 17 października 2026

Motor Lublin - Śląsk Wrocław

Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa

Cracovia - Legia Warszawa

GKS Katowice - Pogoń Szczecin

Widzew Łódź - Wisła Kraków

Górnik Zabrze - Piast Gliwice

KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

Wisła Płock - Radomiak Radom

Lech Poznań - Korona Kielce

12. kolejka, 24 października 2026

Motor Lublin - KGHM Zagłębie Lubin

Korona Kielce - GKS Katowice

Wisła Kraków - Raków Częstochowa

Legia Warszawa - Lech Poznań

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom

Śląsk Wrocław - Wieczysta Kraków

Widzew Łódź - Górnik Zabrze

Piast Gliwice - Cracovia

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

13. kolejka, 31 października 2026

Wieczysta Kraków - Jagiellonia Białystok

Cracovia - Motor Lublin

Radomiak Radom - Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

GKS Katowice - Widzew Łódź

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

KGHM Zagłębie Lubin - Korona Kielce

Wisła Płock - Piast Gliwice

Lech Poznań - Wisła Kraków

14. kolejka, 7 listopada 2026

Motor Lublin - Wisła Płock

Korona Kielce - Radomiak Radom

Wisła Kraków - Cracovia

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław - Piast Gliwice

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok - GKS Katowice

Górnik Zabrze - Wieczysta Kraków

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin

15. kolejka, 21 listopada 2026

Wieczysta Kraków - Motor Lublin

Cracovia - Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa - Widzew Łódź

GKS Katowice - Lech Poznań

Piast Gliwice - Korona Kielce

KGHM Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze

Wisła Płock - Legia Warszawa

16. kolejka, 28 listopada 2026

Korona Kielce - Cracovia

Wisła Kraków - Motor Lublin

Legia Warszawa - Wieczysta Kraków

Raków Częstochowa - Piast Gliwice

Śląsk Wrocław - GKS Katowice

Widzew Łódź - KGHM Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom

Górnik Zabrze - Wisła Płock

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

17. kolejka, 5 grudnia 2026

Motor Lublin - Lech Poznań

Wieczysta Kraków - Korona Kielce

Cracovia - Widzew Łódź

Radomiak Radom - Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

GKS Katowice - Legia Warszawa

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków

Wisła Płock - Śląsk Wrocław

18. kolejka, 12 grudnia 2026

Motor Lublin - Widzew Łódź

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok

Wieczysta Kraków - Radomiak Radom

Cracovia - Lech Poznań

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

GKS Katowice - Wisła Kraków

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Płock - Raków Częstochowa

19. kolejka, 30 stycznia 2027

Wisła Kraków - Piast Gliwice

Radomiak Radom - GKS Katowice

Pogoń Szczecin - Cracovia

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław

Widzew Łódź - Wisła Płock

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin

Górnik Zabrze - Korona Kielce

KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

Lech Poznań - Wieczysta Kraków

20. kolejka, 6 lutego 2027

Motor Lublin - Pogoń Szczecin

Wieczysta Kraków - GKS Katowice

Cracovia - Śląsk Wrocław

Legia Warszawa - Korona Kielce

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice - Lech Poznań

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

KGHM Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa

Wisła Płock - Wisła Kraków

21. kolejka, 13 lutego 2027

Korona Kielce - Widzew Łódź

Wieczysta Kraków - Piast Gliwice

Wisła Kraków - Górnik Zabrze

Radomiak Radom - Legia Warszawa

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa - Cracovia

GKS Katowice - Motor Lublin

Śląsk Wrocław - KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań - Wisła Płock

22. kolejka, 20 lutego 2027

Motor Lublin - Korona Kielce

Wieczysta Kraków - Cracovia

Wisła Kraków - Pogoń Szczecin

Legia Warszawa - Piast Gliwice

Widzew Łódź - Śląsk Wrocław

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa

KGHM Zagłębie Lubin - Radomiak Radom

Wisła Płock - GKS Katowice

23. kolejka, 27 lutego 2027

Korona Kielce - Wisła Płock

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków

Cracovia - Radomiak Radom

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin

GKS Katowice - Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

Piast Gliwice - Motor Lublin

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa

Lech Poznań - Widzew Łódź

24. kolejka, 6 marca 2027

Wisła Kraków - Korona Kielce

Radomiak Radom - Widzew Łódź

Legia Warszawa - Motor Lublin

Raków Częstochowa - Lech Poznań

GKS Katowice - Piast Gliwice

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze - Cracovia

KGHM Zagłębie Lubin - Wieczysta Kraków

Wisła Płock - Pogoń Szczecin

25. kolejka, 13 marca 2027

Motor Lublin - Raków Częstochowa

Korona Kielce - Śląsk Wrocław

Wieczysta Kraków - Pogoń Szczecin

Cracovia - Wisła Płock

GKS Katowice - KGHM Zagłębie Lubin

Widzew Łódź - Legia Warszawa

Piast Gliwice - Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków

Lech Poznań - Górnik Zabrze

26. kolejka, 20 marca 2027

Wieczysta Kraków - Widzew Łódź

Cracovia - GKS Katowice

Radomiak Radom - Lech Poznań

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

Raków Częstochowa - Korona Kielce

Śląsk Wrocław - Wisła Kraków

Górnik Zabrze - Motor Lublin

Wisła Płock - KGHM Zagłębie Lubin

27. kolejka, 3 kwietnia 2027

Motor Lublin - Radomiak Radom

Korona Kielce - Pogoń Szczecin

Wisła Kraków - Legia Warszawa

GKS Katowice - Raków Częstochowa

Widzew Łódź - Piast Gliwice

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia

Wisła Płock - Wieczysta Kraków

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

28. kolejka, 10 kwietnia 2027

Korona Kielce - Lech Poznań

Wisła Kraków - Widzew Łódź

Radomiak Radom - Wisła Płock

Legia Warszawa - Cracovia

Pogoń Szczecin - GKS Katowice

Raków Częstochowa - Wieczysta Kraków

Śląsk Wrocław - Motor Lublin

Piast Gliwice - Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok - KGHM Zagłębie Lubin

29. kolejka, 17 kwietnia 2027

Wieczysta Kraków - Śląsk Wrocław

Cracovia - Piast Gliwice

Radomiak Radom - Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa - Wisła Kraków

GKS Katowice - Korona Kielce

Górnik Zabrze - Widzew Łódź

KGHM Zagłębie Lubin - Motor Lublin

Wisła Płock - Jagiellonia Białystok

Lech Poznań - Legia Warszawa

30. kolejka, 23 kwietnia 2027

Motor Lublin - Cracovia

Korona Kielce - KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków - Lech Poznań

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław - Radomiak Radom

Widzew Łódź - GKS Katowice

Piast Gliwice - Wisła Płock

Jagiellonia Białystok - Wieczysta Kraków

31. kolejka, 1 maja 2027

Wieczysta Kraków - Górnik Zabrze

Cracovia - Wisła Kraków

Radomiak Radom - Korona Kielce

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań

Wisła Płock - Motor Lublin

32. kolejka, 8 maja 2027

Motor Lublin - Wieczysta Kraków

Korona Kielce - Piast Gliwice

Wisła Kraków - Radomiak Radom

Legia Warszawa - Wisła Płock

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

Jagiellonia Białystok - Cracovia

Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań - GKS Katowice

33. kolejka, 15 maja 2027

Motor Lublin - Wisła Kraków

Wieczysta Kraków - Legia Warszawa

Cracovia - Korona Kielce

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

GKS Katowice - Śląsk Wrocław

Piast Gliwice - Raków Częstochowa

KGHM Zagłębie Lubin - Widzew Łódź

Wisła Płock - Górnik Zabrze

34. kolejka, 22 maja 2027

Korona Kielce - Wieczysta Kraków

Wisła Kraków - KGHM Zagłębie Lubin

Legia Warszawa - GKS Katowice

Raków Częstochowa - Radomiak Radom

Śląsk Wrocław - Wisła Płock

Widzew Łódź - Cracovia

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin

Lech Poznań - Motor Lublin