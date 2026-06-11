Polska powoła organ nadzoru rynku AI. Kto stanie na jego czele? To będzie przełom w nadzorze nad sztuczną inteligencją? Na co konkretnie ma zostać przeznaczone 100 miliardów złotych rocznie w ramach cyfrowej transformacji Polski? Czy prezydent Ukrainy powinien stracić Order Orła Białego? Między innymi o to Magda Sakowska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji z Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji / Marcin Suchmiel / RMF24

Polska powoła organ nadzoru rynku AI. Kto stanie na jego czele? To będzie przełom w nadzorze nad sztuczną inteligencją? 100 miliardów złotych rocznie na cyfrową transformację Polski - na co konkretnie mają zostać przeznaczone te pieniądze?

Porozmawiamy także o nowej ustawie przeciwko patostreamingowi. Co zrobi rząd, jeśli prezydent jej nie podpisze?

Zapytamy również o wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, napięcia na linii Warszawa-Kijów i podatek cyfrowy. Nie zabraknie też pytań o cyberbezpieczeństwo państwa. Ile prób ataków na polską administrację odnotowano w tym roku?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!