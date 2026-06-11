Litwa wzmacnia ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej. Taką decyzję podjęło tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w związku z groźbą rosyjskich prowokacji w krajach bałtyckich.
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Litewskiwe władze nie mówią tego wprost, ale chodzi o różnego rodzaju zakłócenia działania sieci przesyłu gazu, energii elektrycznej czy zniszczenia węzłów komunikacyjnych.
Nie można wykluczyć, że w celu zaostrzenia napięć w regionie Rosja może planować złośliwe działania lub prowokacje przeciwko obiektom w państwach bałtyckich - stwierdził szef MSW Władysław Kondratowicz.
Z kolei minister obrony nie wyklucza wysłania żołnierzy, którzy mieliby wesprzeć funkcjonariuszy służb.
Podstacje elektryczne, porty, kilka mostów, systemy gazowe - to wszystko jest nam niezbędne do istnienia jako krajowi - mówił szef resortu Robertas Kaunas.
Według Wilna chodzić ma między innymi o odwrócenie uwagi od niepowodzeń na froncie w Ukrainie i osłabienia chęci wspierania Kijowa w wojnie z Rosją. Pretekstem miałyby być twierdzenia Moskwy, że państwa bałtyckie udostępniają swoją przestrzeń powietrzną do dronowych ataków na Rosję.