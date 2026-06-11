Prawie dwa tysiące poszukiwanych osób zatrzymali w wielkiej akcji policjanci i strażnicy graniczni. Przez dwa dni w całym kraju działania prowadziło ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy.

Policja przeprowadziła wielką akcję / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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Zatrzymani to osoby ścigane - podejrzane o popełnianie różnych przestepstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także w sprawie przestępstw narkotykowych.

Mowa m.in. o Polaku, który był ścigany przez francuski sąd za przemyt 133 kilogramów marihuany przez granicę hiszpańsko-francuską. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych. Jednym z celów akcji było też stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców.

Wśród zatrzymanych jest 309 obcokrajowców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. To m.in. Ukrainiec ścigany przez Niemców Europejskim Nakazem Aresztowania za udział zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej ludzi do Europy.

142 cudzoziemców przekazano straży granicznej. Będą oni deportowani.