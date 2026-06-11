W czasie zajść rannych zostało co najmniej kilka osób. Jeden ze świadków trafił do szpitala po uderzeniu kamieniem w głowę. Poszkodowany został także policjant, jednak jego obrażenia nie są poważne.

Około godziny 23:30 policja rozproszyła demonstrantów. Pozostały zniszczone ulice, barykady i spalone fragmenty pojazdów. Strażacy gasili również płonący pustostan.

Do zamieszek doszło także w innych irlandzkich miastach - Derry i Coleraine - jednak skala była dużo mniejsza niż w samym Belfaście.

Kilka zapowiadanych demonstracji nie doszło do skutku. Protest planowany przed ratuszem w Belfaście został odwołany, a zgromadzenie przed siedzibą władz, Stormont, przebiegło spokojnie i zgromadziło jedynie kilkadziesiąt osób.

Rodzina zaatakowanego Stephena Ogilviego apeluje o zakończenie przemocy

Rodzina rannego Stephena Ogilviego zaapelowała o zakończenie przemocy i potępiła dezinformację rozpowszechnianą w mediach społecznościowych.

"Widzieliśmy wiele fałszywych informacji krążących w mediach społecznościowych, co zmusza nas do wyjaśnienia, że stan naszego bliskiego jest stabilny i w tej chwili skupiamy się wyłącznie na jego powrocie do zdrowia" - przekazano w oświadczeniu wydanym za pośrednictwem policji.

Bliscy poszkodowanego podkreślili również, że nie popierają brutalnych protestów.

"Chcemy jasno zaznaczyć, że nasza rodzina nie popiera zamieszek, a pokojowy protest to jedyna słuszna droga" - napisano.

Oświadczenie administracji rządowej

Wspólne oświadczenie wydali ministrowie administracji rządowej w Stormont, którzy potępili zamieszki i ostrzegli przed eskalacją przemocy.

"Z tych działań żadna społeczność nie skorzysta. Incydent w północnym Belfaście w poniedziałek był głęboko szokujący. Chociaż rozumiemy siłę emocji wywołanych tym, co się stało, sprawa jest teraz przedmiotem postępowania sądowego, a sprawiedliwość musi wymierzyć sprawiedliwość" - podkreślili politycy.

Ministrowie oskarżyli organizatorów zamieszek o wykorzystywanie społecznych emocji do własnych celów.

"Wykorzystują autentyczny ból, niepokój i gniew, które ludzie odczuwają, do własnych błędnych celów" - napisano w komunikacie.