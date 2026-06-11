Od 4 lipca mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z tramwaju wodnego na trasie Szczecin - Mescherin - Gartz. Rejsy będą odbywać się w każdą sobotę i niedzielę aż do 5 września, prowadząc przez malownicze tereny Doliny Dolnej Odry i Międzyodrza - jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy Środkowej.

Tramwaj wodny 4 lipca rozpoczyna rejsy ze Szczecina do Mescherin i Gartz w Niemczech / Marcin Bielecki / PAP

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Będzie to pierwsze regularne połączenie wodne łączące Szczecin z niemieckim Gartz - informują władze Szczecina.

Trzygodzinna podróż pozwoli pasażerom podziwiać starorzecza, rozlewiska, kanały i tereny zalewowe Odry, a także obserwować liczne gatunki ptaków, w tym żurawie, bieliki, czaple, rybitwy i kormorany. Po dopłynięciu do Gartz przewidziano około 2,5 godziny czasu wolnego na zwiedzanie miejscowości, po czym jednostka wróci do Szczecina.

Podczas rejsu pasażerowie będą mogli skorzystać z audioprzewodnika dostępnego w aplikacji Explore Oder. Materiały w języku polskim, niemieckim i angielskim przybliżą historię żeglugi odrzańskiej, powstania Międzyodrza, systemu kanałów i polderów oraz wydarzeń związanych z forsowaniem Odry podczas II wojny światowej. Na pokładzie dostępne będą słuchawki do urządzeń mobilnych.

/ szczecin.eu /

Ceny biletów

Bilet normalny (w obie strony) - 60 zł

Bilet ulgowy (dzieci do 12. roku życia, w obie strony) - 40 zł

Bilet normalny (w jedną stronę) - 40 zł

Bilet ulgowy (dzieci do 12. roku życia, w jedną stronę) - 30 zł

Bilet rodzinny: 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (w obie strony) - 180 zł

Bilet rodzinny: 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (w jedną stronę) - 120 zł

Przewóz roweru - 10 zł (cena obowiązuje niezależnie od rodzaju biletu)

- 10 zł (cena obowiązuje niezależnie od rodzaju biletu) Dzieci do lat 3 podróżują za darmo.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 20 czerwca w Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie (pl. Żołnierza Polskiego 20). Najprawdopodobniej będzie można kupić je również przez internet.

Statek wypływa z Bulwarów Chrobrego (ul. Jana z Kolna 7). 15 i 16 sierpnia rejsy się nie odbędą.

Możliwy jest transport wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich (zalecany wcześniejszy kontakt w przypadku większych wózków elektrycznych lub specjalistycznych). Toaleta na statku nie jest przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Jako że trasa przebiega przez granicę państw, organizatorzy przypominają o konieczności posiadania dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawniających do pobytu na terenie Niemiec.

Rejs może być doskonałym uzupełnieniem wycieczek po trasie rowerowej Blue Velo, prowadzącej przez wały przeciwpowodziowe, lasy i malownicze nadodrzańskie krajobrazy - podkreślono.