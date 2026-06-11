Ciekawego odkrycia dokonali ostatnio archeolodzy w północnej Polsce. W pobliżu budowanej drogi, która poprowadzi do elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino", znaleziono ślady osadnictwa sprzed dwóch tysięcy lat.

Znaleziska z wczesnej epoki żelaza na trasie budowy drogi do elektrowni jądrowej na Pomorzu / GDDKiA /

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Na stanowisku Jackowo 5, na odcinku między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213, odkryto dwa kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz rozbudowany zespół obiektów gospodarczych. O wszystkim poinformował gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

We wnętrzu kurhanów znaleziono fragmenty ceramiki, które pozwoliły powiązać obiekt z kulturą pomorską z wczesnej epoki żelaza (VI-II w. p.n.e.).

Brak pochówków sugeruje, że kurhany mogły nie pełnić funkcji grobowej, lecz raczej symboliczno-kultową.

/ GDDKiA /

/ GDDKiA /

W pobliżu kurhanów archeolodzy odkryli również liczne obiekty związane z codziennym życiem dawnych mieszkańców: piecowiska, paleniska oraz tzw. "kamienne kuchnie" (Stein küchen).

Prace wykopaliskowe są następstwem archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2024 roku, podczas których wytypowano łącznie osiem stanowisk do dalszych szczegółowych analiz. Działania archeologów mają zakończyć się do III kwartału tego roku.

GDDKiA zapewnia, że wszystkie roboty ziemne związane z budową drogi są prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym.

Droga do elektrowni atomowej - kluczowa inwestycja

Budowa drogi do elektrowni atomowej na Pomorzu została podzielona na dwa zadania:

Lubiatowo - DW213 (ok. 11 km), realizowany przez konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal oraz Mosty Łódź

DW213 - węzeł S6 Łęczyce (ok. 15 km), budowany przez Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones

Całość ma zapewnić dojazd do przyszłej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo, realizowanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe we współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse Electric Company i Bechtel.

Pierwszy reaktor w technologii AP1000 ma zostać uruchomiony w 2036 roku, a kolejne dwa odpowiednio w latach 2037 i 2038.