Dziś rusza wielkie święto futbolu. Do 19 lipca potrwa mundial w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. O czym muszą pamiętać kibice, by nie martwić się o bezpieczeństwo i uniknąć przykrych niespodzianek? Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski rozmawiał o tym z Pauliną Cichomską-Szpakowską, konsul RP w Meksyku.

Aztec Stadium w mieście Meksyk / Tom Weller / PAP/DPA

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Dobrze przygotuj się do kibicowskiego wyjazdu

Według szacunków polskiej placówki dyplomatycznej w stolicy Meksyku na mecze do tego kraju może pojechać nawet 5 tysięcy Polaków.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rusza mundial. Konsul RP w Meksyku ma ważne rady dla kibiców

Przed wyjazdem każdy obywatel Polski powinien zarejestrować się w systemie Odyseusz. Jest to system, dzięki któremu mamy dane kontaktowe. W razie sytuacji kryzysowej możemy skutecznie się z taką osobą skontaktować - radzi Paulina Cichomska-Szpakowska, konsul RP w Meksyku. Sugeruje też, by rozważyć zakup ubezpieczenia podróżnego, obejmującego koszty leczenia, a także ewentualnego powrotu do Polski w sytuacji choroby.

Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski i Paulina Cichomska-Szpakowska, konsul RP w Meksyku / RMF FM

Nie ułatwiaj życia przestępcom!

Meksyk cieszy się złą sławą ze względu na przestępczość i obecność walczących ze sobą karteli narkotykowych. O czym trzeba pamiętać, by w czasie mundialu zachować bezpieczeństwo?

Najważniejsze to zachować ogólne zasady bezpieczeństwa - sprawdzić wcześniej wiarygodność firmy taksówkarskiej albo użyć popularnej aplikacji. Dbać też o to, żeby nie podróżować ze zbyt dużą ilością gotówki. Bardziej postawić na karty płatnicze, a także chować portfel i telefon w wewnętrznych kieszeniach, saszetkach, torbach, które są ukryte pod ubraniem - podpowiada rozmówczyni Pawła Żuchowskiego.