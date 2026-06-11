Dziś rusza wielkie święto futbolu. Do 19 lipca potrwa mundial w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. O czym muszą pamiętać kibice, by nie martwić się o bezpieczeństwo i uniknąć przykrych niespodzianek? Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski rozmawiał o tym z Pauliną Cichomską-Szpakowską, konsul RP w Meksyku.

Dobrze przygotuj się do kibicowskiego wyjazdu

Według szacunków polskiej placówki dyplomatycznej w stolicy Meksyku na mecze do tego kraju może pojechać nawet 5 tysięcy Polaków.

Przed wyjazdem każdy obywatel Polski powinien zarejestrować się w systemie Odyseusz. Jest to system, dzięki któremu mamy dane kontaktowe. W razie sytuacji kryzysowej możemy skutecznie się z taką osobą skontaktować - radzi Paulina Cichomska-Szpakowska, konsul RP w Meksyku. Sugeruje też, by rozważyć zakup ubezpieczenia podróżnego, obejmującego koszty leczenia, a także ewentualnego powrotu do Polski w sytuacji choroby.

Nie ułatwiaj życia przestępcom!

Meksyk cieszy się złą sławą ze względu na przestępczość i obecność walczących ze sobą karteli narkotykowych. O czym trzeba pamiętać, by w czasie mundialu zachować bezpieczeństwo?

Najważniejsze to zachować ogólne zasady bezpieczeństwa - sprawdzić wcześniej wiarygodność firmy taksówkarskiej albo użyć popularnej aplikacji. Dbać też o to, żeby nie podróżować ze zbyt dużą ilością gotówki. Bardziej postawić na karty płatnicze, a także chować portfel i telefon w wewnętrznych kieszeniach, saszetkach, torbach, które są ukryte pod ubraniem - podpowiada rozmówczyni Pawła Żuchowskiego.

Zadbaj o swoje zdrowie

Konsul RP w Meksyku w rozmowie z RMF FM mówi też, że warto wcześniej zaplanować podróż na stadion albo do stref kibica.

Miasto Meksyk jest bardzo wysoko położone nad poziomem morza. Osoby nieprzyzwyczajone do takich warunków klimatycznych i wysokości mogą się źle czuć. Bardzo dbajmy o nawodnienie i o ochronę przed słońcem, które naprawdę potrafi pokrzyżować plany - wylicza Paulina Cichomska-Szpakowska. Jak dodaje, trzeba zawsze mieć przy sobie butelkę wody i stosować filtry chroniące przed słońcem.

Sprawdź zapisy lokalnego prawa

Ambasada w swoich mediach społecznościowych opublikowała poradnik dla kibiców. Tam są informacje, jak trafić do ambasady, jakie są kontakty do nas w sytuacji utraty dokumentu paszportowego, choroby, hospitalizacji bądź zatrzymania - wyjaśnia rozmówczyni korespondenta RMF FM. Zwraca też uwagę na prawo lokalne, którego zapisy mogą być dla Polaków zaskoczeniem.

Nie wszyscy o tym wiedzą, że na przykład w Meksyku nie można spożywać alkoholu na ulicach. Jest to wykroczenie karane surowym mandatem. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami, a w sytuacjach wątpliwości kontakt z naszą placówką - podsumowuje konsul RP w Meksyku.  

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