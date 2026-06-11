Szykuje się wielka zmiana w przepisach dla taksówkarzy. Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale też ze swojego kraju pochodzenia - informuje "Rzeczpospolita".

Kierowców z zagranicy czekają nowe przepisy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kierowcy spoza UE będą musieli okazać zaświadczenie o niekaralności nie tylko z Polski, ale też z kraju pochodzenia.

Nowe przepisy planuje wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Gazeta podała, że Ministerstwo Infrastruktury planuje rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek.

Teraz, by wykonywać przewóz osób, trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego. "W efekcie nie ma przeszkód, by dostarczyła je osoba, która w przeszłości została skazana nawet za poważne przestępstwa (np. morderstwo, gwałt lub handel narkotykami) w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie" - napisała "Rz".

Dziennik ustalił, że niebawem ma zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów projekt, który przewiduje, że osoby niebędące obywatelami państw z UE lub EFTA, ubiegając się o licencję, będą musiały złożyć zaświadczenie potwierdzające niekaralność także z państwa pochodzenia.

Zaświadczenie trzeba będzie przedłożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula.