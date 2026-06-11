Okupowana przez siły rosyjskie Zaporoska Elektrownia Atomowa na południowym wschodzie Ukrainy straciła całe zasilanie zewnętrzne na skutek ataku na podstację elektryczną. Powiadomiła o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

Rosyjski żołnierz patroluje teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, zdj. archiwalne / ANDREY BORODULIN/AFP/East News / East News

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Niebezpieczne incydenty w obwodzie zaporoskim

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że Zaporoska Elektrownia Atomowa straciła całe zasilanie zewnętrzne. To już 19. przypadek utraty zasilania zewnętrznego przez tę siłownię w Enerhodarze - największy tego typu obiekt w Europie.

Moskwa okupuje Zaporoską Elektrownię Atomową od pierwszych dni inwazji.

Od rozpoczęcia przez Rosję w 2022 roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie w Zaporskiej Elektrowni Atomowej i jej okolicach odnotowano najwięcej incydentów związanych z bezpieczeństwem obiektów nuklearnych.