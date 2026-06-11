14 czerwca 2026 r. z pewnością przejdzie do historii Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy w ogrodach Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Oficjalnie to uroczystość, która ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i obchodzony wtedy Dzień Flagi. Tak się jednak składa, że właśnie tego dnia swoje 80. urodziny będzie obchodził prezydent USA Donald Trump.
- 14 czerwca w ogrodach Białego Domu po raz pierwszy odbędzie się gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250.
- Wydarzenie upamiętnia 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych oraz Dzień Flagi, a także zbiega się z 80. urodzinami prezydenta Donalda Trumpa.
- Jak wyglądają przygotowania do tego wydarzenia? Jakie są jego koszty? I dlaczego wzbudza kontrowersje? Dowiesz się z tego artykułu.
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W niedzielę 14 czerwca na Południowym Trawniku w Białym Domu odbędzie się gala UFC Freedom 250. Ma składać się siedmiu walk.
Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje. Obaj zawodnicy wyjdą na arenę z Gabinetu Owalnego.
Na trawniku przed Białym Domem trwają gorączkowe przygotowania do tego widowiska. Budowana jest tymczasowa arena.
Trump, jego rodzina i wysocy rangą urzędnicy państwowi będą zasiadać wokół ringu, a na trawniku instalowane jest około 4 tys. miejsc dla zaproszonych gości.
Wiadomo, że jednym z gości będzie prezydent Karol Nawrocki.