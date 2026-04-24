W piątek i sobotę Warszawiacy będą mogli wsiąść do wyjątkowego tramwaju linii K, w którym będzie można poczytać, posłuchać audiobooków i wymienić się książkami. To wszystko z okazji Światowego Dnia Książki, który przypadał 23 kwietnia.

W piątek i sobotę, 24 i 25 kwietnia, na tory wyjedzie specjalny tramwaj linii K. W środku na pasażerów czekać będą stoliki i krzesła, które pozwolą na spokojną lekturę podczas podróży przez centrum Warszawy.

Organizatorzy akcji – Zarząd Transportu Miejskiego, Szybka Kolej Miejska oraz Metro Warszawskie – przygotowali zbiórkę książek, z których każdy pasażer będzie mógł skorzystać. Można również przynieść własne książki, wymienić się nimi z innymi uczestnikami wydarzenia, podyskutować o literaturze lub po prostu poczytać w wyjątkowej atmosferze.

Dodatkową atrakcją będą fragmenty klasyki literatury, nagrane przez pracowników ZTM.

Pasażerowie usłyszą m.in. „Psa Baskerville’ów” Arthura Conan Doyle’a, „Króla Maciusia Pierwszego” Janusza Korczaka, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Ogniem i Mieczem” Henryka Sienkiewicza, „Przygody dobrego wojaka Szwejka” Jaroslava Haška oraz „Ziemię obiecaną” Władysława Reymonta.

Każdy uczestnik otrzyma także specjalną zakładkę do książki.





Trasa i godziny odjazdów

Tramwaj K będzie wyruszał z pętli przy Metrze Marymont.

W piątek odjazdy zaplanowano na godziny: 14:03, 15:33 oraz 17:03, natomiast w sobotę na 10:03, 11:33 i 13:03.

Trasa przejazdu obejmuje kluczowe punkty Warszawy, m.in. Aleję Jana Pawła II, Aleję Niepodległości, Rakowiecką, Marszałkowską, Andersa i Słowackiego, by powrócić do Metra Marymont.

Przejazd całej trasy jest bezpłatny i zajmie około godziny.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców Warszawy do udziału w akcji i wspólnego celebrowania święta książki w wyjątkowej, tramwajowej scenerii.







