"To była bardzo pozytywna rozmowa. Jestem wdzięczny za gotowość do jak najbardziej aktywnej współpracy już w najbliższych tygodniach, aby nadać impuls dyplomacji na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, skomentował swoją telefoniczną rozmowę, jaką odbył w poniedziałek z wysłannikami prezydenta USA - Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Wołodymyr Zełeski / Shutterstock

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Zełenski po rozmowie z wysłannikami Trumpa: Jestem wdzięczny

"To była bardzo pozytywna rozmowa. Jestem wdzięczny za gotowość do jak najbardziej aktywnej współpracy już w najbliższych tygodniach, aby nadać impuls dyplomacji na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rozumiemy, że uwaga świata w dużym stopniu skupia się obecnie na sytuacji wokół Iranu, jednak nasz wspólny cel, jakim jest pokój w Europie, pozostaje aktualny" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent Ukrainy powiadomił także, że omówił z Amerykanami perspektywy dalszych działań w kontekście szczytu grupy G7 oraz innych wydarzeń zaplanowanych na czerwiec. Zełenski przekazał też Witkoffowi i Kushnerowi informacje Kijowa na temat stanowiska i zamiarów Moskwy.

"Dziękuje, Ameryko"

"Jestem wdzięczny za słowa szacunku wobec Ukraińców oraz pozytywną ocenę stanowiska Ukrainy. Dziękuję, Ameryko!" - podkreślił ukraiński przywódca.

Wcześniej w poniedziałek doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn przekazał mediom, że Zełenski rozmawiał z amerykańskimi negocjatorami podczas "technicznego międzylądowania samolotu w Kiszyniowie" - podał portal RBK-Ukraina.

Wysłannicy Trumpa przyjadą do Kijowa?

Pod koniec maja Zełenski oznajmił, że ma nadzieję na wizytę Witkoffa i Kushnera w Kijowie. Witkoff i Kushner byli zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą, które utknęły w martwym punkcie pod koniec lutego 2026 roku w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi - przypomniała agencja Reutera.

Z kolei w ubiegłym tygodniu doradca Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew powiedział, że przeprowadził rozmowy z Witkoffem i Kushnerem. Po ostatnich rozmowach Witkoffa i Kushnera z głównym ukraińskim negocjatorem Rustemem Umierowem na Florydzie prezydent Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej.