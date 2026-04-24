Irańscy piłkarze zabiorą ze sobą na mundial "terrorystów"? Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w czwartek, że jego kraj nie zabronił Iranowi udziału w mistrzostwach świata. "Problem nie dotyczyłby ich sportowców" - powiedział.

USA twierdzą, że nie zakazały Iranowi udziału w piłkarskich mistrzostwach świata.

Prezydent Donald Trump zadeklarował, że irańska kadra jest mile widziana, ale zapewnienie jej bezpieczeństwa może być trudne.

Stany Zjednoczone "nie chciałyby wpływać na sportowców (Iranu)", pragnących uczestniczyć w nadchodzących mistrzostwach FIFA - zadeklarował w czwartek prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym.

Rubio: Nie mogą zabrać grupy terrorystów

Rubio powiedział z kolei, że nikt z USA nie powiedział Iranowi, że nie może uczestniczyć w zawodach.

Problem z Iranem nie dotyczyłby ich sportowców. Dotyczyłby pewnych innych osób, które chcieliby ze sobą zabrać, niektóre z nich mające powiązania z IRGC (Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej). Możemy nie być w stanie im na to pozwolić - dodał.

Podkreślił, że to do Iranu należy decyzja w sprawie tego, czy piłkarze przybędą do USA. Nie mogą zabrać do naszego kraju grupy terrorystów IRGC i udawać, że to dziennikarze i trenerzy sportowi - kontynuował sekretarz stanu.

Włochy w miejsce Iranu na mundialu?

Rubio zapewnił też, że doniesienia o tym, że Włochy miałyby zastąpić Iran w mistrzostwach , to spekulacje.

W środę "Financial Times" napisał, że pochodzący z Włoch specjalny wysłannik USA ds. globalnych partnerstw Paolo Zampolli zwrócił się do FIFA z wnioskiem o włączenie włoskiej kadry do tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w miejsce Iranu.

Iran po ataku USA i Izraela zadeklarował, że nie wyśle swojej kadry na mistrzostwa do Stanów Zjednoczonych. W środę jednak zadeklarował, że jest gotowy wziąć udział w turnieju. Trump mówił z kolei, że irańska kadra jest mile widziana, lecz sugerował, że może nie być w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa.

Prezes FIFA Gianni Infantino zapowiadał jednak, że irańska drużyna "na pewno" weźmie udział w turnieju. Według obecnego terminarza Irańczycy mają rozgrywać swoje mecze na stadionach w Los Angeles i Seattle.