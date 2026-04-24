Amerykański żołnierz sił specjalnych został aresztowany po tym, jak zarobił ponad 400 tysięcy dolarów, obstawiając przewrót polityczny w Wenezueli. To pierwszy taki przypadek w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, gdy zarzuty dotyczą wykorzystania poufnych informacji do zakładów na giełdach predykcyjnych.

Amerykański żołnierz dorobił się korzystając z poufnych informacji rządowych (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Starszy sierżant Gannon Ken Van Dyke, żołnierz elitarnej jednostki amerykańskich sił specjalnych, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu. Jak poinformował w czwartek Departament Sprawiedliwości USA, wojskowy został oskarżony o wykorzystanie tajnych informacji rządowych do własnych celów finansowych, kradzież informacji niepublicznych, oszustwa oraz nielegalne transakcje finansowe.

Według śledczych, Van Dyke brał udział w przygotowaniach do operacji, która doprowadziła do pojmania Nicolasa Maduro w Caracas 3 stycznia.

W tygodniach poprzedzających akcję, na platformie predykcyjnej Polymarket pojawił się anonimowy inwestor, który kupował kontrakty przewidujące amerykański atak na Wenezuelę. Zysk? Imponujące 410 tysięcy dolarów.

Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach i branży finansowej. Jak podkreśliła agencja Reutera, to prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy amerykański resort sprawiedliwości postawił zarzuty związane z wykorzystaniem poufnych informacji na giełdach predykcyjnych.

"Naszym mężczyznom i kobietom w mundurach powierza się utajnione informacje, by wykonali swoją misję tak bezpiecznie i skutecznie, jak to możliwe, i nie wolno im używać tych wysoce wrażliwych informacji dla własnych korzyści finansowych" - podkreślił w oficjalnym komunikacie p.o. prokuratora generalnego Todd Blanche.

Rynki predykcyjne, takie jak Polymarket, pozwalają inwestorom obstawiać przyszłe wydarzenia - od sportu, przez rozrywkę, po politykę i gospodarkę. Stwarza to okazje do olbrzymich zysków dla osób dysponujących poufnymi informacjami.