​Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w partii pyłku kwiatowego firmy Sądecki Bartnik. Nie należy spożywać wskazanej przez GIS partii produktu.

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Ostrzeżenie dotyczy produktu Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g o numerze partii i dacie minimalnej trwałości 20/01/2028 7/4, którego producentem jest Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.

Producent rozpoczął procedurę wycofania z rynku oraz poinformował odbiorcę kwestionowanej partii produktu - poinformował Inspektorat w komunikacie.

GIS wydał ostrzeżenie dotyczące przekroczenia partii pyłku kwiatowego firmy Sądecki Bartnik / Główny Inspektorat Sanitarny / Główny Inspektorat Sanitarny

GIS podał, że przekroczenie poziomu alkaloidów w produkcie stwierdzono w badaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. "Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów" - przekazał GIS w poniedziałkowym komunikacie.

GIS wydał ostrzeżenie przed przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w partii pyłku kwiatowego firmy Sądecki Bartnik / Główny Inspektorat Sanitarny / Główny Inspektorat Sanitarny

Zaznaczył, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu 29 maja wszczął kontrolę u producenta, a później będzie weryfikował, czy realizuje on swoje działania naprawcze. O stwierdzonym zagrożeniu 1 czerwca poinformowano właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - nadzorującego podmiot, któremu sprzedano produkt.