Maja Chwalińska, bohaterka Rolanda Garrosa, nasza narodowa duma, która w poniedziałkowym notowaniu rankingu tenisistek awansowała ze 114. na 21. miejsce, wylądowała na warszawskim Lotnisku Chopina. 24-latkę, której każde zagranie to precyzyjnie zaplanowany ruch, który ma zmuszać rywalki do ciągłego biegania, na lotnisku przywitali kibice z morzem kwiatów, a nawet podkładem muzycznym.

Powrót Mai Chwalińskiej po French Open, 8 czerwca 2026 / Anita Walczewska/East News / East News

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Maja Chwalińska już w Warszawie

Maja Chwalińska, wicemistrzyni French Open wróciła do Polski. Ok. godz. 9:30 tenisistka wylądowała w Warszawie. Specjalnie dla niej linie LOT zmieniły wcześniej oznaczenie z "LO334" na "LOTMAJA". Gromkimi brawami przywitało ją kilkuset kibiców. W poniedziałkowym notowaniu rankingu tenisistek Maja Chwalińska awansowała ze 114. na 21. miejsce . Wyżej od niej klasyfikowane były tylko trzy Biało-Czerwone - jedyna polska liderka listy WTA Iga Świątek, wiceliderka Agnieszka Radwańska i Magda Linette, która dotarła do 19. pozycji.

/ Anita Walczewska/East News / East News

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Kilku szczęśliwców mogło liczyć na podpis na koszulce lub piłce tenisowej. Jeden z fanów przygotował nawet specjalną oprawę muzyczną - miał przy sobie głośnik, z którego wybrzmiewała słynna piosenka w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego "Pszczółka Maja". Dziewczyna jest fenomenalna, zrobiła coś takiego, że wszystkim chce się żyć - powiedział reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi jeden z kibiców na warszawskim lotnisku Chopina.

/ Anita Walczewska/East News / East News

/ Anita Walczewska/East News / East News

Urodzona w Miechowie reprezentantka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała mierzyła się w finale French Open z 19-letnia Rosjanką Mirrą Andriejewą . Polka była rewelacją turnieju - do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu, do tego z niewielkim doświadczeniem na największych scenach. Przebiła się przez kwalifikacje, a potem odprawiła sześć wyżej notowanych rywalek.