Wstrząsające odkrycie w jednym z mieszkań w podwarszawskim Wołominie. Policjanci znaleźli tam ciała dwóch starszych osób oraz rannego 19-latka. Młody mężczyzna trafił do szpitala. Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zgłoszenie, że w jednym z bloków w Wołominie mogło dojść do tragedii, policjanci dostali w poniedziałek około południa.

Patrol potwierdził, że w mieszkaniu są ciała dwóch starszych osób, na miejscu zastali również rannego, młodego mężczyznę, którego przewieziono do szpitala - powiedziala RMF FM podkomisarz Monika Kaczyńska z wołomińskiej policji.

Według wstępnych ustaleń służb, mogło dojść do rodzinnej tragedii. Jednak policja na razie nie potwiedza, czy ranny 19-latek może być podejrzanym w sprawie.

Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuatora.